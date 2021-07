"Spodziewamy się szybszego przenoszenia tego wirusa z dorosłych i młodzieży na dzieci"

Eksperci do spraw zdrowia zwracają uwagę na wysoki odsetek nowych przypadków koronawirusa w USA wśród dzieci. Chociaż wraz z wprowadzeniem szczepionki przeciw COVID-19 spada wskaźnik zakażeń, wśród najmłodszych Amerykanów pozostaje stabilny.

Eksperci ds. zdrowia traktują to jako dowód, że więcej dorosłych i nastolatków musi się zaszczepić, aby uniknąć transmisji wirusa wśród dzieci, które jeszcze nie kwalifikują się do otrzymania szczepionki. - Wirus zakaża w równym stopniu. Nie obchodzi go, czy jesteś młody czy stary – podkreślił cytowany przez dziennik "USA Today" dr Robert Frenck, profesor pediatrii i dyrektor Centrum Badań nad Szczepionkami w Szpitalu Dziecięcym w Cincinnati.