Rekordowa liczba nowych przypadków koronawirusa w USA

W ciągu ostatnich 24 godzin w Stanach Zjednoczonych zarejestrowano 45 255 nowych przypadków koronawirusa - podał Uniwersytet Johnsa Hopkinsa. To najwyższy dobowy przyrost zachorowań w USA od początku pandemii. Agencja Reutera podała, że to trzeci dzień z rzędu, kiedy liczba nowych przypadków przekracza 40 tysięcy.

Koronawirus w USA

Na Florydzie zanotowano 9585 nowych przypadków, co oznacza, że pobito rekord ustanowiony dzień wcześniej. W Arizonie pojawiło się 3591 nowych przypadków COVID-19. W Newadzie liczba zakażeń wzrosła o 1099 przypadków, podczas gdy w Południowej Karolinie i Georgii były to odpowiednio 1604 i 1990 nowych zakażonych.

Stany Zjednoczone to najbardziej dotknięty przez pandemię kraj świata, jeśli chodzi o liczbę infekcji i liczbę ofiar śmiertelnych. Zachodnie agencje podają, opierając się na oficjalnych danych, że na całym świecie liczba zakażonych koronawirusem zbliża się do 10 milionów. Do tej pory na COVID-19 zmarło ponad 495 tysięcy osób.