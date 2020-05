Biały Dom: członek personelu wiceprezydenta Pence'a zakażony koronawirusem

Biały Dom potwierdził w piątek, że u członka personelu wiceprezydenta Mika Pence'a stwierdzono obecność koronawirusa. Jak donosiły media, spowodowało to opóźnienie piątkowego lotu wiceprezydenta do Iowa, a niektórzy pasażerowie Air Force Two musieli opuścić samolot.