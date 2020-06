Dwa tygodnie kwarantanny dla kolejnych przyjezdnych. Stan Nowy Jork broni się przed koronawirusem

Gubernator Andrew Cuomo we wtorkowym oświadczeniu wskazał, że w związku z rosnącą liczbą zakażeń w kolejnych stanach, przybywający z nich do stanu Nowy Jork będą objęci obowiązkiem 14-dniowej kwarantanny. Są to: Kalifornia, Georgia, Iowa, Idaho, Luizjana, Missisipi, Nevada i Tennessee. Sześć dni wcześniej władze stanów Nowy Jork, New Jersey i Connecticut zdecydowały o 14-dniowej kwarantannie dla przyjezdnych z Alabamy, Arkansas, Arizony, Florydy, Północnej i Południowej Karoliny, Teksasu, Waszyngtonu i Utah. Kwarantanna dotyczy zarówno mieszkańców wymienionych regionów, jak i nowojorczyków powracających stamtąd do domu. Cuomo zapowiedział, że osoby naruszające zarządzenie mogą zostać ukarane grzywnami.