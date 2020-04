Tysiące nowych zakażeń w Rosji, Putin zapowiada, że kraj zwalczy koronawirusa "z Bożą pomocą"

Wszystko będzie dobrze, z Bożą pomocą - oświadczył prezydent Władimir Putin, przemawiając do rodaków z okazji prawosławnej Wielkanocy. Zapewnił, że "w kraju jest wszystko, co niezbędne do walki z koronawirusem". Tymczasem liczba przypadków COVID-19 w Rosji wzrosła lawinowo. W ciągu ostatniej doby odnotowano ponad sześć tysięcy nowych zakażeń.

Władimir Putin podkreślił, że tegoroczna Wielkanoc (w tym roku obchodzona w obrządku prawosławnym 19 kwietnia) "odbywa się w warunkach przymusowych ograniczeń, niezbędnych do zwalczania rozprzestrzeniania się choroby". - Wspólnie, łącząc siły, rozwiązujemy pojawiające się problemy. Do tego, jak już wielokrotnie mówiłem, mamy wszystko: zdrową, silną gospodarkę, potencjał naukowy, niezbędną bazę materialną i wysoce profesjonalną bazę w dziedzinie opieki zdrowotnej - wyliczał prezydent Rosji.

Putin przekazał, że Rosja "uważnie analizuje doświadczenia innych krajów". - Aktywnie komunikujemy się z naszymi zagranicznymi przyjaciółmi i kolegami, rozumiemy, co się dzieje, widzimy ryzyko, wiemy, co należy zrobić przy każdym rozwoju sytuacji i robimy to, co konieczne - dodał. I zapewnił: - Sytuacja jest pod pełną kontrolą. Całe nasze społeczeństwo jest zjednoczone w obliczu wspólnego zagrożenia.