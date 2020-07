Test na koronawirusa albo przymusowa izolacja na własny koszt. Madera utrzymuje "stan klęski"

Obowiązkowe także maseczki

Teren wyznaczonego przez władze hotelu "krnąbrny" turysta będzie mógł opuścić, jedynie udając się po niezbędne zakupy lub do lekarza. Na zakończenie pobytu zostanie zobowiązany do pokrycia kosztów zakwaterowania.

Sukces w walce z epidemią

MSZ przeciwne ograniczeniom podróży do Portugalii

"Rozumiemy, że wszyscy byliśmy zobowiązani do przywrócenia swobody przemieszczania się w UE najpóźniej od 1 lipca" - oświadczyło ministerstwo w oświadczeniu przesłanym agencji Reutera. "Uważamy, że ograniczenia i decyzje podejmowane przez państwa członkowskie w stosunku do innych państw członkowskich w oczywisty sposób ignorują to zobowiązanie" - dodano, nie precyzując, do których państw członkowskich to się odnosi.