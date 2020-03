Zmiany w regulaminie Sejmu, najstarszy włoski pacjent wyzdrowiał, nadzieja dla Tour de France. Co wydarzyło się w czwartek?

Sejm w niecodziennych warunkach zmienił regulamin obrad. We Włoszech wyzdrowiał najstarszy tamtejszy pacjent z Covid-19, a we Francji organizowany jest specjalny transport chorych szybkimi pociągami TGV. Co jeszcze wydarzyło się w czwartek?

W czwartek wieczorem Ministerstwo Zdrowia podsumowało, że w ciągu 24 godzin stwierdzono koronawirusa u 170 osób. Łącznie od 4 marca potwierdzono 1221 przypadków infekcji. Wieczorem poinformowano o śmierci dwóch kolejnych pacjentów zakażonych koronawirusem, tym samym liczba zmarłych wzrosła do 16.

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 sytuacja zmienia się dynamicznie. Co zdarzyło się w ciągu ostatniej doby w Polsce i na świecie?

1. Sejm przyjął zmiany w regulaminie obrad

Sejm przyjął w czwartek zmiany w regulaminie obrad Izby w związku z pracami parlamentarzystów w warunkach epidemii koronawirusa. Zmiany dają możliwość zdalnego głosowania już podczas piątkowego posiedzenia, które będzie dotyczyć rządowego projektu pakietu rozwiązań antykryzysowych. Głosowało 368 posłów. Za zmianami w regulaminie opowiedziało się 250 posłów, przeciw było 104, a 14 wstrzymało się od głosu.

2. "Pod względem liczby zmarłych z powodu wirusa jesteśmy drugim państwem na świecie"

W ciągu 24 godzin, od środy do czwartku, liczba zmarłych chorych na COVID-19 zwiększyła się w Hiszpanii o 655 - do 4089. Do czwartku liczba zakażeń koronawirusem wzrosła tam do ponad 56 tysięcy. Hiszpańskie organy ścigania ukarały ponad 124 tysiące osób za naruszenie przepisów dotyczących kwarantanny.

"Pod względem liczby zmarłych na koronawirusa jesteśmy drugim państwem na świecie, a w przypadku liczby zainfekowanych – czwartym" - podał tamtejszy resort zdrowia.

3. Pacjenci z COVID-19 transportowani superszybkim "medycznym TGV"

Sytuacja epidemiczna na wschodzie Francji jest dramatyczna. Szpitalom zaczyna brakować miejsc, by przyjmować kolejnych zakażonych koronawirusem. By odciążyć tamtejsze placówki medyczne, rozpoczęto ewakuację pacjentów wymagających intensywnej terapii do innych części kraju. Wykorzystano w tym celu superszybki pociąg TGV, który został przerobiony na mobilny szpital.

Francja jest jednym z państw najbardziej dotkniętych COVID-19. Do tej pory odnotowano tam ponad 25 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem, ponad 1300 zainfekowanych zmarło. Najgorzej sytuacja wygląda na wschodzie kraju, m.in. w regionie Grand Est, obejmującym Alzację, Lotaryngię oraz Szampanię-Ardeny. Liczba pacjentów z SARS-CoV-2 wymagających intensywnej terapii, wzrosła tam od środy do czwartku z 56 do 651. Epidemia pochłonęła w regionie w tym czasie ponad 500 ofiar śmiertelnych.

4. Najstarszy włoski pacjent wyleczony z COVID-19

Mieszkający na północy Włoch w Rimini 101-latek został wyleczony z COVID-19 - choroby powodowanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Właśnie wrócił do domu. Informację ogłosiła w czwartek Gloria Lisi, wiceburmistrz miasta. Jest to najstarszy pacjent w kraju, który pokonał niebezpieczną chorobę.

5. Piramidy, muzea. Egipt zamyka i dezynfekuje atrakcje turystyczne

Egipt rozpoczął oczyszczanie terenu wokół piramid, muzeów i innych obiektów turystycznych. Ma to związek z pandemią COVID-19. Wszystkie popularne lokalizacje od poniedziałku są zamknięte.

Pracownicy porządkowi w maskach i rękawiczkach zamiatali i opryskiwali w środę chodniki wokół piramid. Dezynfekowano także kasę biletową i pozostałe miejsca użytkowane przez turystów. Wszystkie popularne muzea, lokalizacje archeologiczne i inne miejsca turystyczne na terenie kraju począwszy od Muzeum Egipskiego w Kairze po Dolinę Królów w Luksorze od poniedziałku są zamknięte.

6. Nowy Jork "śpi na całego, nigdy nie był tak pusty"

- To, jak wyglądają ulice, jest przerażające. Wszystko jest takie mroczne - mówiła o sytuacji w Nowym Jorku w czasie epidemii COVID-19 w rozmowie z TVN24 modelka Louise Cooney.

Cooney, modelka i blogerka, w rozmowie z reporterem TVN24 Sebastianem Wasilewskim mówiła, że do Nowego Jorku przeprowadziła się pół roku wcześniej. Przyciągnął ją klimat miasta. - Powód, dla którego Nowy Jork jest tak wyjątkowy, to tłumy na ulicach i ta wyjątkowa energia. Wszystko jest tu zawsze otwarte, ale dzisiaj to zupełnie inne miasto, jest zaniedbane i puste - relacjonowała.

7. Zamknięta Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie, odwołane modlitwy w meczecie Al-Aksa

Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie, czczona w tradycji chrześcijańskiej jako miejsce ukrzyżowania i pochówku Jezusa, została w środę zamknięta na tydzień. Pod Ścianą Płaczu pouczano wiernych, by powstrzymywali się od odprawiania zbiorowych modlitw i całowania kamieni starożytnego muru.

Z kolei muzułmańscy duchowni odwołali modlitwy w meczecie Al-Aksa.

8. Pojawiła się szansa na przeprowadzenie Tour de France w tym roku

Francuska minister sportu Roxana Maracineanu wierzy w przeprowadzenie Tour de France. "Wielka Pętla" miałaby się odbyć bez kibiców. - Model biznesowy wyścigu nie zależy od ich udziału. Wszyscy rozumieją, że lepiej siedzieć w domu i oglądać wyścig w telewizji. Na nieobecności widzów na trasie wyścig bardzo nie ucierpi - powiedziała w rozmowie z dziennikiem "L'Equipe".

9. Niedosłyszą, ale czytają karteczki od pielęgniarek

"Jeśli czegoś potrzebujesz, wciśnij czerwony przycisk”, "Koronawirus negatywny! Przenosimy cię na inny oddział”, "Twój syn cię pozdrawia” i codzienne: "Jak się czujesz?”.

Komunikaty napisane wyraźnie, dużymi literami, na białej kartce grubym markerem w ciemnym kolorze. Wszystko po to, żeby pominąć etap porozumiewania się na migi i mieć pewność, że pacjent zrozumiał informację.

"Komunikacja ze starszymi pacjentami, którzy mają problemy słuchu? Pielęgniarki ze szpitala w Pavullo robią to tak. Z łagodnością, która rozgrzewa serca" – czytamy we wpisie Azienda USL di Modena (ochrony zdrowia w prowincji Modena) na Facebooku.

10. Komar wirusa nie przeniesie

Użytkownicy platformy Kontakt 24 piszą, że po wyjątkowo lekkiej zimie można się spodziewać, że w tym sezonie letnim komarów będzie bardzo dużo. Ale spokojnie, jak zapewniają specjaliści, choćby ugryzło nas kilka komarów naraz, to nic nam nie grozi. Przynajmniej, jeśli chodzi o koronawirusa.

Nawet gdyby te komary wcześniej ukąsiły osobę chorą na COVID-19, nie przeniosą patogenu na osobę zdrową. Wszystko przez to, że jak zapewnia internista Piotr Gryglas, koronawirus przenosi się tylko drogą kropelkową.

