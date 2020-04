Ostrzeżenie papieża, prawosławna Wielkanoc w cieniu pandemii, trudna sytuacja w Rosji

Prokuratura i policja zajmują się sprawą upublicznienia danych osób z powiatu gnieźnieńskiego, które są w kwarantannie. W cieniu obostrzeń związanych z koronawirusem, prawosławni i wierni innych obrządków wschodnich obchodzili Wielkanoc. Papież Franciszek ostrzegł przed "wirusem obojętnego egoizmu". Co jeszcze wydarzyło się w niedzielę?

Jak przekazało Ministerstwo Zdrowia, w niedzielę potwierdzono obecność koronawirusa u 545 osób. Łącznie w Polsce liczba odnotowanych zakażeń wzrosła do 9287. 19 kwietnia poinformowano o śmierci 13 osób. Łącznie zmarło w Polsce 360 osób. Ozdrowiało 1040 pacjentów.

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 sytuacja zmienia się dynamicznie. Co zdarzyło się w ciągu ostatniej doby w Polsce i na świecie?

1. W internecie "krąży lista z adresami osób, które są na kwarantannie"

2. Ekspert WHO o łagodzeniu obostrzeń we Włoszech: absolutnie za wcześnie

We Włoszech jest "absolutnie za wcześnie" na złagodzenie restrykcji związanych z walką z COVID-19 - taką opinię wyraził w niedzielę Walter Ricciardi, ekspert Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i doradca ministerstwa zdrowia w Rzymie. Jego zdaniem możliwe jest luzowanie ograniczeń, "kiedy nowe przypadki zakażeń będzie można liczyć na palcach jednej ręki".

3. Spadek liczby ofiar śmiertelnych w Wielkiej Brytanii

4. Prawosławna Wielkanoc w cieniu koronawirusa

Prawosławni i wierni innych obrządków wschodnich obchodzili w niedzielę Wielkanoc. W tym roku przypadała ona tydzień później niż u katolików i była świętowana w cieniu epidemii COVID-19, z obowiązującymi restrykcjami i apelami władz i duchownych, by nie uczestniczyć w nabożeństwach.

5. Ostrzeżenie papieża przed "wirusem obojętnego egoizmu"

Podczas pandemii światu grozi "jeszcze gorszy wirus: obojętnego egoizmu" - mówił papież Franciszek w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. - Nadszedł czas, by usunąć nierówności, uzdrowić niesprawiedliwość, która podważa u podstaw zdrowie całej ludzkości - zaapelował.

6. Media na Wyspach o ignorowanych ostrzeżeniach

Brytyjski tygodnik "The Sunday Times" w niedzielnym artykule napisa ł, że rząd Borisa Johnsona na początkowym etapie poważnie zlekceważył zagrożenie związane z koronawirusem. Gazeta opisuje spóźnioną reakcję brytyjskich władz, a także zaniedbania z poprzednich lat, które przyczyniły się do rozwoju pandemii COVID-19 w Wielkiej Brytanii.

7. Tysiące nowych zakażeń w Rosji. Putin o walce "z Bożą pomocą"

Wszystko będzie dobrze, z Bożą pomocą - oświadczył prezydent Władimir Putin, przemawiając do rodaków z okazji prawosławnej Wielkanocy. Zapewnił, że "w kraju jest wszystko, co niezbędne do walki z koronawirusem". Tymczasem liczba przypadków w Rosji wzrosła lawinowo. W ciągu ostatniej doby odnotowano ponad sześć tysięcy nowych zakażeń.