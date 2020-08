"Maska, która nas zniewala, musi zniknąć". Protest w Berlinie przeciwko restrykcjom

Żądali powrotu do demokracji i zniesienia restrykcji wywołanych pandemią koronawirusa. Na berlińskie ulice wyszły w sobotę tysiące osób.

Według policji w luźnym zgromadzeniu wzięło udział około 15 tysięcy ludzi, w tym libertarianie, konstytucyjni lojaliści oraz sceptycy nauki stojącej za polityką walki z pandemią - podała agencja Reutera. Protestujący tańczyli i śpiewali, że "są wolnymi ludźmi" w rytm melodii utworu "We Will Rock You" zespołu Queen. Inni maszerowali z transparentami z napisami: "Robimy hałas, ponieważ kradniecie naszą wolność!", "Pomyśl! Nie noś maski!".