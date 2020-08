Pół roku koronawirusa w Europie. Pandemia w liczbach

Pierwszy przypadek koronawirusa w Europie potwierdzono 24 stycznia we Francji. Po ponad pół roku do końca lipca w 31 państwach członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Wielkiej Brytanii odnotowano łącznie 1 728 249 zakażeń. Aż 182 515 osób, a więc ponad 10 procent wszystkich zakażonych SARS-CoV-2, zmarło.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała w piątek 31 lipca o rekordowej liczbie nowych zakażeń koronawirusem na świecie. Według WHO w ciągu doby z czwartku na piątek wykryto ich 292 527. Łączna liczba przypadków zakażenia przekroczyła na świecie 17 milionów i wynosiła do 31 lipca co najmniej 17 106 007.