Spadek liczby zakażeń w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. W Turcji najwyższy bilans zgonów

Hiszpania

W niedzielę ministerstwo zdrowia Hiszpanii nie podało informacji dotyczących rozwoju epidemii. Z danych opublikowanych przez resort w piątek wieczorem wynika, że w kraju zmarło do tamtego czasu ponad 44,6 tys. osób z COVID-19, a liczba zakażeń wyniosła ok. 1,62 mln.

Turcja

Wielka Brytania

Włochy

We Włoszech wykryto już ponad 1,5 miliona przypadków koronawirusa, co oznacza, że zakaził się co 40. mieszkaniec kraju. Wyzdrowiały 734 tysiące osób. Obecnie zakażonych jest co najmniej 795 tysięcy mieszkańców kraju.