Prezydent Brazylii żąda odmrożenia gospodarki. "To jest wojna"

Jair Bolsonaro wezwał do niezwłocznego uruchomienia gospodarki czołowe krajowe koła biznesu oraz finansjery. Uczynił to, choć dobowe liczby zachorowań oraz zgonów osób zakażonych koronawirusem w kraju rosną. W wyniku pandemii w Brazylii zmarło już 14 tysięcy osób.

Prezydent Jair Bolsonaro po raz kolejny wystąpił przeciwko obostrzeniom wprowadzonym z powodu pandemii przez władze stanowe i lokalne, i zwrócił się z apelem o uruchomienie gospodarki do przywódców kół brazylijskiego biznesu i finansjery w Sao Paulo. Podczas wideokonferencji z czołowymi biznesmenami prezydent zaapelował, aby "postawili się" gubernatorowi stanu Sao Paulo Joao Dorii, który zapowiedział, że nie podporządkuje się ostatniemu zarządzeniu szefa państwa w sprawie otwarcia siłowni i salonów kosmetycznych.

- Jeden człowiek decyduje o przyszłości Sao Paulo - powiedział Bolsonaro, komentując zapowiedź Dorii. - Z całym szacunkiem, ale musicie zwrócić się do gubernatora i postawić się, ponieważ to poważna sprawa. To jest wojna, a stawką jest Brazylia - dodał.