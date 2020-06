"Bez żadnych oznak spłaszczenia krzywej". Najgorszy dobowy bilans w Indiach od początku epidemii

Azja Południowo-Wschodnia należy do regionów świata szczególnie dotkliwie doświadczanych rozprzestrzenianiem się koronawirusa i pandemią COVID-19. W poszczególnych krajach różnie jednak rozwija się sytuacja.

Indonezja: duża liczba zmarłych

W Indonezji zgłoszono w piątek 1041 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a także 34 ofiary śmiertelne w ciągu doby. - Całkowita liczba ofiar śmiertelnych wynosi obecnie 2373 osób - poinformował przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia Achmad Yurianto. Według agencji Associated Press jest to najwyższa liczba zmarłych z powodu zakażenia koronawirusem w Azji Wschodniej poza Chinami. Całkowita liczba zakażeń wynosi w tym kraju 43 803.

Singapur: dużo zakażeń, mało ofiar śmiertelnych

Singapur to kraj z największą w Azji Południowo-Wschodniej liczbą infekcji, która wyniosła do czwartku 41 473 osób, ale liczba ofiar śmiertelnych jest jedną z najniższych na świecie i wynosi 26 - zauważa japońska agencja Kyodo. Władze Singapuru twierdzą, że spadła liczba infekcji w akademikach zamieszkanych przez zagranicznych pracowników, które są głównymi ogniskami choroby w kraju.

Indie: najgorsza doba pod względem liczby zakażeń

Indie odnotowały w piątek najwyższy jednodniowy wzrost liczby zakażeń - 13 586, co podnosi całkowitą liczbę przypadków w tym kraju do 380 532, bez żadnych oznak spłaszczenia krzywej - jak zauważa AP. Całkowita liczba ofiar śmiertelnych pandemii wzrosła w piątek o 336 do 12 573 - oświadczyło Ministerstwo Zdrowia Indii.