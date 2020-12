Nowa mutacja koronawirusa dotarła do Niemiec. Zakażona osoba przybyła z Londynu

W Niemczech potwierdzono w czwartek pierwszy przypadek nowej mutacji koronawirusa. Odkryto go w landzie Badenia-Wirtembergia. Zakażoną okazała się osoba, która cztery dni temu przyleciała do Frankfurtu nad Menem z Londynu.

Zainfekowana nową mutacją koronawirusa osoba przyleciała z Londynu do Frankfurtu 20 grudnia, by odwiedzić krewnych. Po przylocie została poddana testowi, który dał wynik pozytywny. Jak przekazało ministerstwo zdrowia landu Badenia-Wirtembergia, dalsza analiza genetyczna próbki w laboratorium w Berlinie potwierdziła, że to nowa mutacja koronawirusa.