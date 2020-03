Stany Zjednoczone zawieszają wydawanie wiz

Wszelkie czynności, związane z wizami imigranckimi i nieimigranckimi w większości państw świata, zostają zawieszone - poinformowała w środę rzeczniczka Departamentu Stanu USA Morgan Ortagus. Oznacza to także wstrzymanie wydawania wiz.

Rzeczniczka departamentu stanu nie sprecyzowała, w których państwach zaprzestano wydawanie wiz. Poradziła, by zainteresowani sprawdzali strony internetowe poszczególnych amerykańskich konsulatów i ambasad.

Placówki dyplomatyczne USA będą obsługiwały nagłe sprawy, związane z wizami "na tyle, na ile pozwolą środki" - podkreśliła rzeczniczka. - Ambasady powrócą do rutynowych usług tak szybko, jak to możliwe, ale nie możemy poinformować w tym momencie o konkretnej dacie - dodała.

Obsługa konsularna obywateli amerykańskich funkcjonuje bez zmian

Polacy od 11 listopada 2019 roku mogą bez wiz podróżować do USA na okres do 90 dni w celach turystycznych i biznesowych. Program ruchu bezwizowego do którego dołączyła Polska nie pozwala na podjęcie pracy w Stanach Zjednoczonych.