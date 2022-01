Protesty w Ottawie. Premier Trudeau opuścił dom w centrum stolicy

W sobotę do Ottawy dotarł tak zwany konwój wolności, składający się głównie z kierowców ciężarówek. Przedstawiciele branży transportowej zebrali się przed tamtejszym parlamentem, by wyrazić swój sprzeciw wobec obowiązkowym szczepieniom dla transgranicznych kierowców ciężarówek. Według źródeł rządowych do Ottawy miało dotrzeć łącznie nawet 2700 pojazdów.