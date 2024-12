Momenty grozy, wojsko w parlamencie. Nagranie 

Prezydent Korei Południowej wycofał się ze swojej decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego. Zanim się to jednak stało, do siedziby parlamentu weszli żołnierze sił specjalnych. Południowokoreańska telewizja JTBC zarejestrowała ten moment.

We wtorek po południu południowokoreański prezydent Jun Suk Jeol niespodziewanie ogłosił wprowadzenie stanu wojennego. Decyzję tłumaczył chęcią ochrony kraju "przed zagrożeniem ze strony północnokoreańskich sił komunistycznych", eliminacją sił antypaństwowych sprzyjających "Korei Północnej, które niszczą wolność i szczęście narodu". Wojsko wydało dekret, w którym zakazało działalności politycznej, pracy parlamentu i partii oraz narzuciło kontrolę sztabu zarządzającego stanem wojennym nad mediami.

Krótko potem przed parlamentem zebrali się protestujący i deputowani Zgromadzenia Narodowego. Policja zablokowała wejścia do parlamentu, a do jego siedziby weszli żołnierze sił specjalnych – znajdowali się między innymi w głównym budynku izby. Przed budynkiem wojsko ustawiło barykady. Pracownicy parlamentu próbowali odstraszyć żołnierzy za pomocą gaśnic. Na zewnątrz doszło do starć protestujących z policją.