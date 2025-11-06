Runął duży obiekt na terenie elektrociepłowni, pracownicy pod gruzami

Korea Południowa. Wypadek na terenie elektrociepłowni Ulsan Źródło: Reuters

Runęła duża konstrukcja na terenie elektrociepłowni w mieście Ulsan, więżąc pod gruzami co najmniej dziewięciu pracowników. Jak przekazuje południowokoreańska agencja Yonhap, dwie osoby udało się już wydostać, trwają poszukiwania kolejnych. Powiatowy oficer straży pożarnej nie był w stanie potwierdzić liczby osób zaginionych.

Ulsan, Korea Południowa Źródło: Reuters

Wypadek na terenie elektrociepłowni

Do zawalenia doszło w czwartek w oddziale Korea East-West Power Co., państwowej spółki energetycznej, krótko po godzinie 14 czasu lokalnego. Runęła wieża, która miała 60 metrów wysokości. Dziennik "Chosun Daily" przekazał, że do wypadku doszło podczas prac rozbiórkowych. Wieża została wyłączona z użytku przed kilku laty.

Premier Kim Min-seok polecił służbom ministerialnym oraz straży pożarnej i policji zmobilizowanie całego dostępnego sprzętu i personelu w celu ratowania uwięzionych osób. Stan dwóch uratowanych osób nie zagrażał ich życiu.

