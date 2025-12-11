Runęła stalowa konstrukcja. Nie żyje dwóch robotników

Do zawalenia się konstrukcji doszło przed godziną 14. miejscowego czasu, gdy robotnicy wylewali beton na placu budowy - poinformowała straż pożarna. Według służb uszkodzeniu uległy wszystkie kondygnacje biblioteki wznoszonej w półtoramilionowej metropolii od 2022 roku. Zakończenie prac planowano na kwiecień 2026 roku - przekazał portal dziennika "The Korea Herald".
Początkowo władze informowały o śmierci jednej osoby. Wiadomość o śmierci drugiej przekazała agencja Yonhap. Jeden ze strażaków przekazał na konferencji prasowej, że służby mają trudności z usunięciem betonowych płyt i stalowych rur, pod którymi prawdopodobnie znaleźli się robotnicy.
Policja i straż pożarna prowadzą dochodzenie w sprawie przyczyn wypadku. Prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung zarządził "pełne zaangażowanie" słub w celu ratowania uwięzionych robotników.
Autorka/Autor: wac//am
Źródło: Reuters, The Korea Herald
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/YONHAP