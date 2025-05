Trybunał Konstytucyjny Korei Południowej podtrzymał decyzję o odsunięciu prezydenta Jun Suk Jeola od władzy Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Minister edukacji Korei Południowej Li Dzu Ho objął funkcję pełniącego obowiązki prezydenta kraju. Wcześniej ze swojej funkcji zrezygnował premier Han Duk Su, który pełnił obowiązki prezydenta. Miał go zastąpić minister finansów Czoi Sang Mok, ale on też podał się do dymisji.

Kluczowe fakty: Premier Korei Południowej Han Duk Su ustąpił ze stanowiska. Jako premier pełnił on obowiązki prezydenta.

Minister finansów Czoi Sang Mok objął funkcję głowy państwa, ale zrezygnował po kilku godzinach.

Następnie rolę pełniącego obowiązki prezydenta przejął minister edukacji Li Dzu Ho.

Burzliwe zmiany na najwyższym urzędzie państwa były następstwem wprowadzenia przez byłego prezydenta Jun Suk Jeola stanu wojennego 3 grudnia 2024 roku.

Parlament przegłosował niespełna dwa tygodnie później wniosek o impeachment Juna, w wyniku czego jego obowiązki przejął premier Han Duk Su. W wyniku decyzji TK z 4 kwietnia Jun został formalnie usunięty ze stanowiska i rozpisano wybory nowej głowy państwa na 3 czerwca.

Premier i minister finansów zrezygnowali

Minister edukacji Li Dzu Ho objął funkcję pełniącego obowiązki prezydenta Korei Południowej tuż po północy w piątek (czwartek wieczorem czasu polskiego).

Wcześniej z pełnienia tych obowiązków zrezygnował premier Han Duk Su. Po tej rezygnacji przez kilka godzin obowiązki prezydenta pełnił wicepremier, minister finansów Czoi Sang Mok. W czwartek ogłosił, że też ustępuje ze stanowiska.

Posiedzenie południowokoreańskich władz Źródło: YNA/PAP/EPA

Rezygnacja Hana powszechnie wiązana jest z jego planami kandydowania w zbliżających się wyborach prezydenckich w czerwcu.

"Przepraszam naród, że nie jestem w stanie kontynuować swoich obowiązków w obliczu poważnych wewnętrznych i zewnętrznych warunków gospodarczych" - powiedział Czoi w oświadczeniu wydanym przez ministerstwo finansów. Jego dymisja została przyjęta.

Burzliwe zmiany w Korei Południowej

Opozycja zarzuca Czoiowi między innymi opóźnianie mianowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego, kiedy między 27 grudnia a 24 marca pełnił obowiązki prezydenta. Rolę tę przejął, gdy parlament przegłosował wniosek o impeachment Hana.

TK jednak przywrócił premiera na stanowisko, a tym samym od końca marca sprawował on urząd pełniącego obowiązki prezydenta do czwartku.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: "Naruszył podstawowe zasady". Ostateczna decyzja w sprawie prezydenta

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo