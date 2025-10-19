"Nasze wojsko zatrzymało północnokoreańskiego żołnierza, który w niedzielę przekroczył linię demarkacyjną" – poinformowało dowództwo wojsk Korei Południowej w oświadczeniu. "Wojsko zidentyfikowało osobę przebywającą w pobliżu linii demarkacyjnej, śledziło ją i monitorowało, a następnie przeprowadziło standardową operację eskorty w celu jej zatrzymania" - dodano.
"Ostatnia granica zimnej wojny"
Strefa zdemilitaryzowana, która powstała na mocy porozumienia z Panmundżom, pełni rolę nieoficjalnej granicy między oboma państwami koreańskimi. Wojna koreańska z lat 1950-53 zakończyła się bowiem jedynie zawieszeniem broni. Jest określana jako ostatnia granica z okresu zimnej wojny.
Strefa to pas ziemi rozciągający się na długość 250 kilometrów i o szerokości 3,8 kilometra, przebiegający wzdłuż 38. równoleżnika. Jest niedostępna dla większości cywilów, silnie strzeżona i otoczona instalacjami wojskowymi.
