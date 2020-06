Pjongjang odrzuca propozycję Korei Południowej. "Sztuczka tym razem nie będzie skuteczna"

Prezydent Korei Południowej Mun Dze In zaproponował w poniedziałek wysłanie do Korei Północnej swojego doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Czung Eui Jonga i szefa wywiadu Suh Huna jako specjalnych negocjatorów. Jednak, jak pisze północnokoreańska agencja KCNA, Kim Jo Dzong, siostra przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una, "zdecydowanie odrzuciła nietaktowną i złowrogą propozycję".

Korea Północna wysadza biuro łącznikowe

We wtorek Pjongjang zagroził wysłaniem wojska do strefy zdemilitaryzowanej przy granicy z Koreą Południową. Dowództwo północnokoreańskiej armii oświadczyło, że wyśle żołnierzy "do stref, które zostały zdemilitaryzowane zgodnie z porozumieniem Północy i Południa, by zmienić linię frontu w twierdzę i dodatkowo podwyższyć czujność wojskową wobec Południa".