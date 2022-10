Korea Północna twierdzi, że wystrzeliła pocisk z podwodnego silosu

Korea Północna wystrzeliła pocisk z podwodnego silosu - przekazały północnokoreańskie media, informując o ostatnich testach rakietowych przeprowadzonych przez reżim Kim Dzong Una. W ocenie "New York Timesa", próby te mogą oznaczać, że Pjongjang rozwija technologię, która utrudni wykrycie i przechwycenie pocisków.

Doniesienia północnokoreańskich mediów są pierwszymi, które mówią o podwodnych silosach na broń nuklearną. Według "New York Timesa" może to sugerować, że Korea Północna rozwija technologię, która utrudniłaby wykrycie pocisków oraz ich przechwycenie.

Profesor Moon Keun-sik z Uniwersytetu Kyonggi w rozmowie z Reutersem zwrócił uwagę, że choć dotychczas wystrzeliwano pociski z okrętów podwodnych, to według jego wiedzy, był to pierwszy przypadek, gdy rakietę odpalono z podwodnego silosu.

Jak mówił, tego typu pociski są "bardzo trudne do wykrycia", ponieważ platforma umieszona jest pod powierzchnią wody, a rakietę odpala się zdalnie. - Jest to bardzo groźne, ponieważ nie wiemy, z którego zbiornika zostanie wystrzelona - dodał.

Testy rakietowe Korei Północnej

Wielu ekspertów uważa też, że Korea Północna zakończyła przygotowania do nowej próby jądrowej, która byłaby siódmą w jej historii i pierwszą od 2017 roku.

Nowojorski dziennik zwrócił uwagę, że programy nuklearny i rakietowy Korei Północnej owiane są tajemnicą, co utrudnia ocenę faktycznych możliwości bojowych reżimu. Analitycy twierdzą jednak, że Kim Dzong Un wykorzystał zastój w rozmowach z Waszyngtonem, by przetestować i usprawnić uzbrojenie, co mogłoby wzmocnić pozycję północnokoreańskiego przywódcy w przyszłych negocjacjach.