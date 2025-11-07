Pocisk przeleciał 700 kilometrów. Reżim Kima znów testuje rakiety

Korea Północna prezentuje pocisk balistyczny Hwasong-20 na paradzie wojskowej (12.10.2025) Źródło: Reuters

Południowokoreańskie Kolegium Połączonych Szefów Sztabów poinformowało.że reżim w Pjongjangu wystrzelił przynajmniej jedną rakietę balistyczną w kierunku Morza Wschodniego. Wojsko analizuje szczegóły, w tym typ rakiety i jej zasięg - przekazała w piątek rano agencja Yonhap w Seulu.

W kolejnej depeszy podała, powołując się na komunikat wojska, że pocisk przeleciał 700 kilometrów, zanim spadł do morza. Został wystrzelony z okolic powiatu Taegwan w prowincji Północny Phyongan w czwartek o godzinie 12.35 (godzina 4.35 w piątek w Polsce).

Kolejna próba Pjongjangu

To szósta w tym roku próba balistyczna Pjongjangu i druga od objęcia urzędu przez prezydenta Korei Południowej Li Dze Mjunga.

Reżim Kim Dzong Una testował rakiety także pod koniec października. Wystrzelił wówczas kilka pocisków balistycznych krótkiego zasięgu. Próby odbyły się przed szczytem Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku w Seulu, w którym wziął udział prezydent USA Donald Trump.

Po nałożeniu amerykańskich sankcji

Agencja Yonhap przypomniała, że w czwartek Korea Północna potępiła amerykańskie sankcje wobec ośmiu swoich obywateli, nałożone w związku z praniem pieniędzy i cyberprzestępczością.

Północnokoreański reżim uznał restrykcje za takie, które "potwierdzają wrogą politykę Waszyngtonu wobec Pjongjangu i obiecał podjęcie odpowiednich działań" - poinformowała Yonhap.