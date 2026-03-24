Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Kim Dzong Un o statusie potęgi nuklearnej i "najbardziej wrogim państwie"

Kim Jong Un
Kim Dzong Un nadzorował test rakiet dalekiego zasięgu
Źródło: Reuters
Północnokoreański dyktator Kim Dzong Un oświadczył w poniedziałek, że jego kraj nigdy nie zrezygnuje ze statusu potęgi nuklearnej. Podczas tego samego przemówienia uznał Koreę Południową za "najbardziej wrogie państwo".

- Będziemy nadal zdecydowanie umacniać status państwa posiadającego broń nuklearną w sposób nieodwracalny, jednocześnie agresywnie intensyfikując naszą walkę przeciwko wrogim siłom - powiedział Kim w przemówieniu wygłoszonym w poniedziałek przed parlamentem w Pjongjangu, podała AFP za tamtejszymi mediami państwowymi.

Przywódca kraju stwierdził także: - Uznajemy Koreę Południową za najbardziej wrogie państwo i będziemy traktować ją jako takie w sposób bezwzględny. Zapowiedział, że Korea Południowa zostanie "bezlitośnie, bez najmniejszego wahania zmuszona do zapłaty za każdy akt naruszający" interesy Korei Północnej.

Kim oskarża USA

Agencja AP odnotowała, że w swoim ostatnim wystąpieniu Kim Dzong Un oskarżył Stany Zjednoczone o globalny "terroryzm państwowy i agresję", co było wyraźnym odniesieniem do trwającej wojny na Bliskim Wschodzie. Zapowiedział też, że Korea Północna odegra bardziej zdecydowaną rolę we "wspólnym froncie" przeciw Waszyngtonowi. Jak oznajmił, od przeciwników zależy to, czy "wybiorą konfrontację, czy pokojową koegzystencję". Zadeklarował, że jego kraj jest gotów odpowiedzieć na każdy scenariusz.

Kim Dzong Un przemawia przed parlamentem w Pjongjangu, 23 marca 2026 roku
Źródło: Reuters

Według AP jego wypowiedzi były zgodne z tym, co mówił w lutym podczas Kongresu Partii Pracy, gdzie ostro skrytykował Seul, ale pozostawił otwartą furtkę do dialogu z administracją prezydenta USA Donalda Trumpa, wzywając Waszyngton do porzucenia żądań denuklearyzacji Korei Północnej jako warunku rozmów.

Odpowiedź Korei Południowej

Biuro prezydenta Korei Południowej Li Dze Mjunga w oświadczeniu zwróciło uwagę, że "jedynym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa i dobrobytu zarówno Korei Południowej, jak i Korei Północnej na Półwyspie Koreańskim nie jest wrogość i konfrontacja, lecz pokojowe współistnienie osiągnięte dzięki dialogowi i współpracy".

W przemówieniu Kim wyraził dumę z szybkiej rozbudowy arsenału nuklearnego i rakietowego w ostatnich latach, nazywając to "słusznym" wyborem w obliczu przyszłych zagrożeń i "hegemonistycznych dążeń", jak to ujął, "gangsterskich" imperialistów. Tego określenia często używa wobec USA i ich sojuszników.

Kim Dzong Un przemawia przed parlamentem w Pjongjangu, 23 marca 2026 roku
Źródło: Reuters

Przypomniano, że Kim zawiesił wszelki znaczący dialog z Waszyngtonem i Seulem po fiasku drugiego szczytu z Trumpem w 2019 roku, zakończonego impasem w sprawie sankcji nałożonych na Koreę Północną. Jednocześnie AP zaznaczyła, że ostatnio Kim priorytetowo traktuje relacje z Rosją, dokąd wysłał tysiące żołnierzy i duże ilości sprzętu wojskowego, aby wesprzeć ją w wojnie przeciwko Ukrainie; prawdopodobnie w zamian za pomoc i technologie wojskowe.

Analitycy nie wykluczają, że Kim będzie próbował zachować otwarte opcje, to znaczy przyjąć bardziej wyważone podejście do USA, aby zachować możliwość przyszłego dialogu w celu złagodzenia sankcji i uzyskania milczącego uznania Korei Północnej jako państwa nuklearnego - dodała AP.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Iran "nie posiadał broni jądrowej". To sygnał dla Kima

Opracował Maciej Wacławik

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
Tagi:
Kim Dzong UnKorea PółnocnaKorea Południowa
