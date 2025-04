Jak będzie wyglądał pogrzeb papieża Franciszka? Źródło: Jacek Tacik/Fakty TVN

W Watykanie rozpoczęła się we wtorek rano pierwsza po śmierci papieża Franciszka kongregacja kardynałów. Najważniejszym celem narad jest podjęcie decyzji co do następnych kroków w okresie wakatu w Stolicy Apostolskiej. Znana jest już data pogrzebu papieża - odbędzie się w sobotę o godzinie 10.

Kluczowe fakty: We wtorek rano rozpoczęła się kongregacja generalna kardynałów. Podjęto już decyzję w sprawie pogrzebu papieża - odbędzie się w sobotę o godzinie 10.

Przeniesienie trumny z ciałem Franciszka do bazyliki Świętego Piotra ma nastąpić w środę.

Są już pierwsze nieoficjalne ustalenia w sprawie daty konklawe.

Papież Franciszek zmarł w Poniedziałek Wielkanocny o godzinie 7.35 rano. Informacja o jego śmierci obiegła media kilka godzin później. "Najdrożsi bracia i siostry, z głębokim bólem muszę ogłosić śmierć naszego Ojca Świętego" - przekazał w specjalnym oświadczeniu kardynał kamerling Kevin Farrell.

W poniedziałek wieczorem w trakcie krótkiej ceremonii oficjalnie stwierdzono śmierć Franciszka i złożono jego ciało do trumny. Chwilę wcześniej na drzwiach papieskich apartamentów pojawiły się pieczęcie zamykające miejsca, w których żył i pracował.

Kardynałowie spotykają się w Watykanie

We wtorek rano rozpoczęła się pierwsza kongregacja generalna kardynałów z udziałem purpuratów z Kurii Rzymskiej, Rzymu, Włoch i tych ze świata, którzy zdążą dotrzeć do Watykanu. Kongregacje to spotkania kardynałów odbywające się przed konklawe. W ich trakcie zapadają decyzje dotyczące kolejnych kroków.

Kardynałowie wezmą udział w kongregacji generalnej Źródło: ANTONIO LACERDA/PAP/EPA

Kongregację w Auli Synodu zwołał dziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Giovanni Battista Re. Wyjaśnił w liście do kardynałów, że w spotkaniach mogą uczestniczyć zarówno elektorzy, którzy nie ukończyli 80 lat oraz ci, którzy nie wezmą udziału w konklawe. We wtorek oczekiwana jest decyzja, kiedy wyłożona czerwoną tkaniną trumna z ciałem papieża zostanie przeniesiona z kaplicy Domu Świętej Marty do bazyliki Świętego Piotra, gdzie wierni będą mogli oddać mu hołd. Ma to nastąpić przypuszczalnie w środę.

Otwarta trumna papieża Franciszka w kaplicy Domu Świętej Marty Źródło: Reuters

Kiedy pogrzeb papieża Franciszka

We wtorek rano kardynałowie zdecydowali, kiedy odbędzie się pogrzeb papieża Franciszka - w sobotę o godzinie 10.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Kiedy pogrzeb papieża Franciszka? Komunikat Watykanu

Papież Franciszek w ogłoszonym w poniedziałek wieczorem testamencie napisał, że pragnie być pochowany w rzymskiej papieskiej bazylice Matki Bożej Większej. Papież poprosił o skromny grób w ziemi i jedyny napis na grobie: Franciscus.