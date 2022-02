Konflikt Rosja-Ukraina. Joe Biden: jestem przekonany, że Putin podjął decyzję

Biden: w tej chwili jestem przekonany, że Putin podjął decyzję

Biden ocenił, że do ataku może dojść w ciągu najbliższych kilku dni, choć dodał, że wciąż nie jest za późno, by Rosja wybrała drogę dyplomacji. - Wciąż nie jest za późno, żeby usiąść do stołu negocjacyjnego - podkreślił. Dodał, że Rosja stoi przed wyborem, czy pójdzie "drogą wojny lub drogą dyplomacji".

Biden o bronieniu "każdego cala" terytorium NATO

Biden: Rosja stawia fałszywe oskarżenia

Mówił także o dezinformacji, jaką szerzy Rosja, sugerując, że Ukraina przygotowuje się do ofensywy w Donbasie. - Nie ma żadnych dowodów na tego typu stwierdzenia, one zaprzeczają podstawowej logice, by wierzyć, że Ukraińcy wybiorą ten właśnie moment, gdy mamy ponad 150 tysięcy żołnierzy wokół granic Ukrainy po to, żeby eskalować konflikt trwający lata - mówił.