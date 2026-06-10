Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Konflikt na Bliskim Wschodzie. Zauważyli "zmianę" w postępowaniu Iranu

|
Pozostałości irańskiego pocisku balistycznego na Zachodnim Brzegu
USA zaatakowały cele w Iranie. Teheran odpowiedział
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Abir Sultan/EPA/PAP
Konflikt na Bliskim Wschodzie znów eskaluje, ale coś się zmieniło. Według dziennikarzy CNN nowe pokolenie irańskich przywódców "wydaje się bardziej skłonne do podejmowania ryzyka", a Iran "testuje sojusz" USA i Izraela.

Izraelskie siły zaatakowały w niedzielę południowe przedmieścia Bejrutu, stolicy Libanu. W odpowiedzi Iran przeprowadził serię ataków na Izrael. To pierwszy bezpośredni atak Teheranu od czasu zawieszenia broni z 8 kwietnia. Kilka godzin po wystrzeleniu przez Iran serii pocisków, Izrael przeprowadził ataki na cele w zachodnim i centralnym Iranie.

Według dziennikarza CNN Abbasa Al Lawatiego, irańskie przywództwo podjęło w ten sposób "nowe ryzyka". "Atakując Izrael w odpowiedzi na ataki w Libanie, Teheran zasygnalizował, że jego przywódcy są gotowi podjąć większe ryzyko" - zwrócił uwagę dziennikarz.

Pozostałości irańskiego pocisku balistycznego na Zachodnim Brzegu
Pozostałości irańskiego pocisku balistycznego na Zachodnim Brzegu
Źródło zdjęcia: Abir Sultan/EPA/PAP

Wyjaśnił, że otwarcie ognia w kierunku Izraela sugeruje zmianę w Teheranie, gdzie nowe pokolenie przywódców coraz bardziej odchodzi od ostrożnego, reaktywnego podejścia, które od dawna określało strategię Republiki Islamskiej wobec jej przeciwników.

"Zamiast polegać przede wszystkim na odstraszaniu i strategicznej cierpliwości, wydają się oni teraz bardziej skłonni do podejmowania ryzyka i wykorzystywania irańskich wpływów militarnych, gospodarczych i regionalnych, by kształtować wydarzenia na Bliskim Wschodzie" - ocenił Al Lawati.

Rozmowy Trumpa z Netanjahu. "Jesteś p********ym wariatem"

Dziennikarz zwrócił też uwagę, że Iran, odpowiadając konfrontacyjnie na działania Izraela, testuje sojusz tego kraju ze Stanami Zjednoczonymi. Zdaniem CNN mogło mu się nawet udać przymusić USA do dokonania wyboru między wspieraniem Izraela a rozmowami pokojowymi z Teheranem.

Pomiędzy prezydentem USA Donaldem Trumpem a izraelskim szefem rządu Benjaminem Netanjahu pojawiają się tarcia. Trump w poniedziałkowej wypowiedzi dla portalu Axios opisał, jak wyglądała rozmowa z premierem Izraela, podczas której prosił go o zaprzestanie dalszych izraelskich ataków na Iran po nocnej wymianie uderzeń rakietowych między tymi dwoma krajami. - Powiedziałem: Bibi, lepiej bądź ostrożny, bo wkrótce zostaniesz sam - relacjonował Trump.

Izraelskie źródło podało, że podczas rozmowy doszło do sprzeczek, ale ostatecznie Netanjahu zgodził się ustąpić, jeśli Irańczycy również więcej nie zaatakują. Po rozmowie Netanjahu ogłosił, że nakazał swoim dowódcom wojskowym odwołanie ataków.

Nie był to pierwszy konflikt pomiędzy przywódcami, o którym poinformował Axios. Kruche rokowania pokojowe pomiędzy Iranem i USA zostały zawieszone po izraelskich atakach 1 czerwca oraz planach uderzenia na Dahijję - gęsto zaludnione południowe przedmieścia Bejrutu, uważane za bastion Hezbollahu. Teheran zażądał wstrzymania izraelskiej ofensywy w Libanie. Kryzys zażegnała dopiero interwencja prezydenta Trumpa, który odbył między innymi rozmowę telefoniczną z Netanjahu.

Trump ostrzega: Bibi, lepiej bądź ostrożny
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump ostrzega: Bibi, lepiej bądź ostrożny

Portal Axios podał, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, jak wyglądała ta rozmowa. Według dwóch ze źródeł Trump nazywał Netanjahu "szalonym". Jeden z urzędników administracji USA tak podsumował słowa Trumpa do Netanjahu: "Jesteś p********ym wariatem. Siedziałbyś w więzieniu, gdyby nie ja. Ratuję ci tyłek. Wszyscy cię teraz nienawidzą. Wszyscy nienawidzą Izraela z tego powodu".

Drugie źródło, które zostało poinformowane o sprawie, podało, że amerykański prezydent był "zdenerwowany", a w pewnym momencie miał podnieść głos na izraelskiego premiera i krzyczeć "co ty do cholery robisz?".

Zestrzelony Apache. Trump oskarża Iran

Pomiędzy USA i Iranem sytuację komplikuje niedawna utrata przez USA śmigłowca Apache, który rozbił się w pobliżu cieśniny Ormuz w poniedziałek. We wtorkowym wpisie na platformie Truth Social Trump przypisał odpowiedzialność Iranowi i zapowiedział odwet.

W nocy ze środy na czwartek, amerykańskie siły przeprowadziły ataki na Iran. Uderzenia spotkały się z odpowiedzią strony irańskiej, która twierdzi, że przeprowadziła 21 ataków na amerykańskie bazy wojskowe w regionie.

OGLĄDAJ: "Hezbollah będzie silny tak długo, jak ludzie nie będą mieć pieniędzy"
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: CNN, Axios, tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
IranRelacje Iran - IzraelIzraelUSADonald Trump
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Anthropic
Anthropic podkręca wyścig AI. Zaawansowany model trafi do firm i subskrybentów
BIZNES
Pasażerowie wychylali się niebezpiecznie przez okna
Jechali na drzwiach samochodu. Nagrał ich monitoring
Sandomierz
Kielce
Chcieli oddać Ukrainie stare autobusy. Rozpętała się burza
Kielce
Proceder fikcyjnych faktur VAT (zdj. ilus)
360 "pustych" faktur na 15 milionów złotych
Wrocław
Posiedzenie Sejmu RP
Trwa debata w sprawie Kierwińskiego. Tusk "spokojny jak głaz"
RELACJA
shutterstock_2486119525
Wzrost zachorowań w Polsce o ponad 65 procent. Objawy mogą być nietypowe
Zdrowie
Owsiak, Kieli
"Rewolucja", ośrodek na "światowym poziomie". Fundacje WOŚP i TVN łączą siły
Polska
imageTitle
Benfica podziękowała Mourinho. Wspomniała o Realu Madryt
EUROSPORT
19-latek wszedł do kościoła i oddał mocz
19-latek oddał mocz w konfesjonale
Zachodniopomorskie
Zdjęcia ukraińskich ataków dalekosiężnych
Atak Ukrainy na Rosję. Nagranie rakiet Flaming
15-latka zaatakowała rówieśnika ostrym narzędziem
15-latka zaatakowała rówieśnika. Chłopiec trafił do szpitala
Rumia
samochód kierownica dłonie
Zmiany dla kierowców. Wchodzą nowe przepisy
BIZNES
Owczarek Bruce uratowany na morzu
Zaginiony pies odnaleziony na morzu. Historia jak z filmu
METEO
Poseł PiS Marcin Porzucek na lotnisku
"Nie miałem wyobraźni, że tak się to może skończyć". Porzucek tłumaczy
Polska
Karol Bielski, spot wyborczy z 2024 roku
Pracownicy płacili na kampanię wyborczą dyrektora pogotowia
Artur Węgrzynowicz
benzyna dystrybutor paliwo shutterstock_1922799440
Ceny paliw w czwartek. Nowe obwieszczenie
BIZNES
The Brain - ośrodek diagnostyki i terapii schorzeń mózgu dla dzieci (wizualizacja)
W stolicy powstanie ośrodek leczenia chorób mózgu u dzieci. Inwestycję finansuje Fundacja TVN
WARSZAWA
imageTitle
Wielkie wyzwanie Kubicy. Wraca na trasę legendarnego wyścigu
EUROSPORT
Żołnierze amerykańscy w Polsce
Tylko 11 proc. Europejczyków uważa USA za sojusznika. Sondaż
Jelenia Góra, zabójstwo 11-latki
Zabójstwo 11-letniej Danusi. Nowe informacje z sądu
Jelenia Góra
Dziecko w szpitalu
Ta diagnoza zmusza całe rodziny do emigracji. Czy można to zmienić?
Agnieszka Pióro
Donald Tusk i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Wybuch" Tuska. "Oczekuję, że pani to będzie inaczej załatwiała"
Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiKamila Grenczyn
Marcin Kierwiński
Sejm zdecyduje w sprawie Kierwińskiego
Polska
Polska flaga na koszulce Haiti?
FAŁSZDzięki koszulkom Haiti "symbolicznie jesteśmy na mundialu"? Co się nie zgadza
Michał Istel
Policjanci zatrzymali podejrzanego
Zrywał złote łańcuszki w komunikacji miejskiej i znikał w zaroślach
WARSZAWA
Niebezpieczna sytuacja na jednej z łódzkich ulic
Wjechali na hulajnogach na czerwonym, jeden z nich uderzył w auto. Nagranie
Łódź
imageTitle
Kamera runęła na murawę z dużej wysokości. Niewiele zabrakło do tragedii
EUROSPORT
F-35
"Czekaliśmy na tę chwilę latami". Wojskowi już ćwiczą na F-35
Polska
Rodzina okradała sklep. Wśród zatrzymanych jest nastolatka
Rodzinna szajka okradała sklep. Wśród zatrzymanych 13-latka
Zachodniopomorskie
Opady deszczu w czwartek
"Kłębowisko deszczowych chmur" nad Polską. Radar i mapa opadów
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica