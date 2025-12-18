Kambodża oskarża Tajlandię o zbombardowanie miasta

Napięcia między Tajlandią i Kambodżą. Tajlandzcy żołnierze przygotowują się do patrolu przy granicy Źródło: Reuters

"O godzinie 11:06 myśliwiec F-16 tajlandzkich sił powietrznych zrzucił dwie bomby na teren gminy Paoypet" - poinformował resort obrony Kambodży w oświadczeniu wydanym 12. dnia nowej odsłony konfliktu granicznego, w której zginęło - według ministerstwa - co najmniej 38 osób, a setki tysięcy zostało przesiedlonych.

Rzecznik MSW Kambodży Touch Sokhak powiadomił na konferencji prasowej w czwartek rano, że do godziny 18:00 w środę łączna liczba ofiar śmiertelnych wśród cywilów w Kambodży sięgnęła 18, a liczba rannych wzrosła do 78.

Konflikt terytorialny między Kambodżą i Tajlandią

Starcia toczące się na części 800-kilometrowej granicy tajlandzko-kambodżańskiej są rezultatem długotrwałego konfliktu terytorialnego, wynikającego z niedokładności map, sporządzanych w początkach XX wieku. W efekcie obie strony konfliktu zgłaszają roszczenia do części obszarów granicznych, w tym strategicznie ważnych przełęczy.

W lipcu spór terytorialny przerodził się w bezpośrednią konfrontację zbrojną na granicy kambodżańsko-tajlandzkiej. Zginęły wówczas co najmniej 43 osoby. Pod koniec października Tajlandia i Kambodża podpisały porozumienie o zawieszeniu broni, wynegocjowane z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa. Zostało ono jednak złamane zaledwie kilka tygodni później.