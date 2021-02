"Jest wiele do zrobienia. Niemcy są gotowe na nowy transatlantycki rozdział"

Merkel: musimy łączyć siły, nie tylko w walce z pandemią

Podkreślając znaczenie multilateralizmu, kanclerz zaznaczyła, że siły trzeba łączyć nie tylko w walce z pandemią. Oceniła, że w wielu obszarach już wszystko działa "znacznie lepiej niż dwa lata temu". Merkel zauważyła, że ma to również "wiele wspólnego z tym, że Joe Biden został prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki". Według niej amerykański przywódca już pokazał, że słowa przeradza w czyny. Wymieniła tutaj m.in. powrót USA do WHO czy Porozumienia Paryskiego w sprawie klimatu.

Macron: samodzielność UE byłaby korzystna także dla NATO

Macron wyjaśnił, że "strategiczna autonomia Europy", której jest zwolennikiem, nie oznacza, że Unia Europejska ma działać w oderwaniu od Stanów Zjednoczonych, wręcz odwrotnie. Jak podkreślił, samodzielność Wspólnoty w obszarze sektora obronnego uczyniłaby z niej lepszego partnera Sojuszu i wzmocniła NATO. Prezydent dodał, że Europa i USA muszą niezwłocznie wysłać wystarczającą liczbę szczepionek przeciw COVID-19 do Afryki, by zapewnić odporność pracownikom służby zdrowia, ponieważ w przeciwnym wypadku państwa afrykańskie "będą kupować szczepionki od Chińczyków i od Rosjan". A wtedy pojęcie "siły Zachodu będzie konceptem, a nie rzeczywistością" – podkreślił.

Von der Leyen: jest tylko jeden krok od teorii spiskowych do śmierci policjantów

- Samo wprowadzenie demokratycznych ograniczeń na wielkie firmy high-tech nie powstrzyma przemocy politycznej, ale to jest ważny krok – powiedziała von der Leyen. - Chcemy, by to, co było nielegalne offline, było także nielegalne online – podkreśliła. Jej zdaniem internetowi giganci powinny brać odpowiedzialność za treści, które "rozpowszechniają, promują i blokują". - Nie można pozostawić decyzji, które mają wielki wpływ na nasze demokracje, programom komputerowym, których nikt nie nadzoruje, czy biurom w Dolinie Krzemowej – oświadczyła von der Leyen.