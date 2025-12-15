Pojechali na plażę świętować koniec szkoły. Autobus spadł w przepaść

Kolumbia. Szkolny autobus spadł z klifu. Gubernator odwiedził rannych w szpitalu Źródło: Reuters

O tragedii poinformował w mediach społecznościowych Andres Julian, gubernator leżącego w północno-zachodniej części kraju departamentu Antioquii.

Jak przekazał, autobus, który jechał z karaibskiego miasta Tolu do Medellin, "spadł w przepaść" w rejonie El Chispero.

#DePlaneta Más de una decena de muertos tras caída de autobús a un abismo en Colombia



Los jóvenes viajaban en una excursión desde el Caribe colombiano hacia Medellín cuando ocurrió el accidente.https://t.co/GU4N8bOBjH pic.twitter.com/sxwfCF6pTn — Diario El Salvador (@elsalvador) December 14, 2025 Rozwiń

"Pasażerami byli młodzi uczniowie liceum Antioqueno w miejscowości Bello, którzy wracali z wycieczki" - napisał gubernator na X. Dodał, że nastolatkowie udali się na plażę by świętować ukończenie szkoły.

Początkowo gubernator informował o ponad 10 ofiarach śmiertelnych. Później przekazał, że zginęło 17 osób, a 20 zostało rannych.

Antioqueños, hoy es un día muy triste. Amanecemos con la noticia del accidente de un bus escolar, que conducía de Tolú hacia Medellín. Cayó a un abismo en la vía Belén, sector El Chispero, entre Remedios y Zaragoza. Sus ocupantes: jóvenes estudiantes del Liceo Antioqueño, de… — Andrés Julián (@AndresJRendonC) December 14, 2025 Rozwiń

W kolejnym wpisie poinformował, że zmierza do szpitala w Remedios, gdzie trafiła część ofiar. "Wyrazy szczerego współczucia dla rodzin (ofiar - red.), społeczności Antioqueno oraz wszystkich mieszkańców Bello" - napisał.