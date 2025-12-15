Pojechali na plażę świętować koniec szkoły. Autobus spadł w przepaść

O tragedii poinformował w mediach społecznościowych Andres Julian, gubernator leżącego w północno-zachodniej części kraju departamentu Antioquii.
Jak przekazał, autobus, który jechał z karaibskiego miasta Tolu do Medellin, "spadł w przepaść" w rejonie El Chispero.
"Pasażerami byli młodzi uczniowie liceum Antioqueno w miejscowości Bello, którzy wracali z wycieczki" - napisał gubernator na X. Dodał, że nastolatkowie udali się na plażę by świętować ukończenie szkoły.
Początkowo gubernator informował o ponad 10 ofiarach śmiertelnych. Później przekazał, że zginęło 17 osób, a 20 zostało rannych.
W kolejnym wpisie poinformował, że zmierza do szpitala w Remedios, gdzie trafiła część ofiar. "Wyrazy szczerego współczucia dla rodzin (ofiar - red.), społeczności Antioqueno oraz wszystkich mieszkańców Bello" - napisał.
Autorka/Autor: momo/kg
Źródło: tvn24.pl, Reuters, PAP
Źródło zdjęcia głównego: Juan David Duque / Reuters / Forum