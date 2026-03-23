Katastrofa wojskowego samolotu. 110 osób na pokładzie

Ministerstwo obrony Kolumbii poinformowało w poniedziałek, że doszło do wypadku samolotu Lockheed Martin Hercules C-130. Według tamtejszego ministra obrony Pedro Sancheza stało się to podczas startu samolotu z miasta Puerto Leguizamo.
- Dokładna liczba ofiar i przyczyny katastrofy nie zostały jeszcze ustalone - powiedział, cytowany przez Reutersa. Lokalny serwis BluRadio podał, że na pokładzie znajdowało się 110 osób.
