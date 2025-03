O kłótni w Białym Domu rozpisują się światowe media. "Podważone zostały zdolności mediacyjne Trumpa" - pisze francuski "Le Monde". "Trump poniża Zełenskiego" - twierdzi włoska "la Repubblica". O "żenującym widowisku" pisał hiszpański "El Pais".

Spotkanie prezydenta Donalda Trumpa z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim w Gabinecie Owalnym przerodziło się w kłótnię, podczas której prezydent USA ostro skrytykował przywódcę Ukrainy, a wiceprezydent J.D. Vance kwestionował, czy Zełenski okazał wystarczającą wdzięczność za wsparcie USA.

"Wystąpienie w Gabinecie Owalnym przerodziło się we wzajemne oskarżenia i zakończyło się poproszeniem prezydenta Ukrainy o opuszczenie Białego Domu" - napisał "The Wall Street Journal".

Podczas spotkania w Gabinecie Owalnym doszło do sprzeczki JIM LO SCALZO/PAP/EPA

Politico zwraca uwagę, że zwolennicy Ukrainy w Waszyngtonie i za granicą z przerażeniem zareagowali na słowne potępienie Zełenskiego przez Trumpa. Stwierdzili, że był to przejaw znęcania się w wydaniu amerykańskim. Portal podkreślił, że zwolennicy Trumpa zupełnie inaczej oceniają to spotkanie, twierdząc, że był to niezbędny pokaz amerykańskiej potęgi wobec niewdzięcznego sojusznika.

O sporze rozpisują się szeroko brytyjskie media. "The Telegraph" opisując sytuację przekazał, że "spotkanie w Białym Domu zmieniło się w pojedynek na krzyki", a "The Times" zwrócił uwagę, że prezydent USA oskarża Zełenskiego o "brak wdzięczności" a J.D. Vance nazywa go "bezczelnym".

"Bild": dla Putina był to najlepszy dzień od dawna

"Niezależnie od tego, co sądzi się o Zełenskim, reprezentuje on kraj, który został zaatakowany i bohatersko broni się każdego dnia" - zauważył portal niemieckiego dziennika "Bild". "Dla Władimira Putina był to jednak najlepszy dzień od dawna". To, co zrobili Trump i Vance, "nie ma nic wspólnego z wartościami wolnego Zachodu".

To "moment, który może zmienić świat. I stwarza ogromne problemy dla Europy i Niemiec" - pisze "Bild". "Europejscy przywódcy muszą pilnie zebrać się na nadzwyczajnym spotkaniu. Potrzebujemy w końcu jasnych odpowiedzi na pytanie, co my możemy teraz zrobić i jak sami możemy obronić się przed zagrożeniem ze strony Putina" – wskazuje dziennik.

"Le Monde": podważone zostały zdolności mediacyjne Trumpa

"Starcie pozostawiło wątpliwości co do zdolności Trumpa do pełnienia roli mediatora w wojnie" - ocenił francuski "Le Monde". W tym tygodniu do Białego Domu przybyli także przywódcy Francji i Wielkiej Brytanii, starając się przekonać Trumpa, aby nie przyjmował rosyjskiego stanowiska i aby w przyszłości wzmocnił wsparcie USA dla Ukrainy.

"El Pais": reakcja ambasador symbolem

Oksana Markarowa zakryła twarz dłonią, kręcąc głową z rozpaczą. Ten wizerunek ambasador Ukrainy w Stanach Zjednoczonych stał się w ukraińskich mediach symbolem tego, jak kraj najechany przez Rosję został odebrany przez to, co wydarzyło się w Białym Domu – napisał "El Pais".

Hiszpański dziennik zwrócił uwagę, że przed spotkaniem istniała nadzieja, że podpisanie porozumienia w sprawie eksploatacji ukraińskich minerałów między krajami pomoże odwrócić niechęć Trumpa do Zełenskiego.

Inny hiszpański dziennik "El Mundo" napisał o "absolutnej katastrofie". "Żenujące widowisko, farsa bez precedensu w całej historii nowożytnej dyplomacji. 10-minutowa kłótnia w Gabinecie Owalnym" - zrelacjonował.

"La Repubblica": Trump poniża Zełenskiego

"Trump poniża Zełenskiego, starcia w Białym Domu" - tak rozmowy w Gabinecie Owalnym relacjonowała "La Repubblica".

Gazeta zwraca uwagę, że kłótni w Białym Domu przysłuchiwał się cały świat. Prezydent USA oskarżył swojego ukraińskiego odpowiednika o to, że "stawia kraj w złej sytuacji" i "brak mu kart w ręku" w celu osiągnięcia porozumienia.

Prezydent Ukrainy Zełenski opuszcza Biały Dom JIM LO SCALZO/PAP/EPA

Kłótnia w Białym Domu

Rozmowa Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem w Gabinecie Owalnym na temat perspektyw zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie początkowo przebiegała w stosunkowo dobrej atmosferze, ale zakończyła się bezprecedensową kłótnią.

W czasie sprzeczki Trump i wiceprezydent J.D. Vance podniesionym głosem rugali Zełenskiego, oskarżając go o brak wdzięczności i szacunku dla USA.

Kłótnia w Gabinecie Owalnym podczas spotkania Trumpa z Zełenskim Reuters

Po kłótni Trump zerwał rozmowy, a Ukraińcy zostali wyproszeni – przekazało źródło stacji CNN. Planowana wspólna konferencja prasowa Trumpa i Zełenskiego została odwołana, a obie strony nie podpisały zgodnie z zapowiedziami umowy o minerałach.

Autorka/Autor:asty/ads