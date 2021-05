W granicznym konflikcie zginęło co najmniej 31 osób

Spór o dostęp do wody

Konflikt rozpoczął się w środę od sporu i obrzucania się kamieniami lokalnych mieszkańców na tle dostępu do punktu dystrybucji wody. Znajduje się on na spornym odcinku granicy, a oba kraje roszczą sobie do niego pretensje. Biszkek i Duszanbe oskarżały się wzajemnie w tej sprawie o prowokacje i dążenie do eskalacji.