Kimmel wrócił na antenę. Trump zapowiada odwet

Disney, spółka macierzysta stacji ABC, która emituje program "Jimmy Kimmel Live!", zawiesiła jego produkcję 17 września. Stało się to dwa dni po tym, jak Kimmel w swoim monologu otwierającym program stwierdził, że zwolennicy prezydenta USA Donalda Trumpa desperacko starają się przedstawić oskarżonego o zabójstwo prawicowego aktywisty Charliego Kirka "jako kogoś innego niż jeden z nich". Oskarżył ich też o próbę "zdobycia punktów politycznych" poprzez wykorzystanie tej zbrodni do własnych celów.
We wtorek, po tym jak Kimmel został przywrócony na telewizyjne ekrany, powiedział do publiczności łamiącym się z emocji głosem: - Chcę coś wyjaśnić. Nigdy nie miałem zamiaru bagatelizować zabójstwa młodego mężczyzny. Nie sądzę, żeby było w tym coś śmiesznego.
- Nie miałem też zamiaru obwiniać żadnej konkretnej grupy za działania osoby, która ewidentnie była głęboko zaburzona. To było wręcz przeciwieństwo tego, co chciałem powiedzieć - zapewnił.
Trump ostro krytykuje powrót Kimmela
Przed emisją programu komika Trump napisał na swojej platformie społecznościowej Truth Social, że "nie może uwierzyć" w powrót Kimmela, a także zasugerował dalsze działania przeciwko stacji. "Dlaczego mieliby chcieć powrotu kogoś, kto radzi sobie tak słabo, kto nie jest zabawny i kto naraża stację na niebezpieczeństwo" - pytał.
Stwierdził też, że prezenter "jest kolejnym ramieniem DNC (Krajowego Komitetu Partii Demokratycznej - red.)" i, o ile mu wiadomo, "byłby to poważny, nielegalny wkład w kampanię".
"Myślę, że przetestujemy ABC w tej sprawie. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Ostatnim razem, gdy ich pozwałem, zapłacili mi 16 mln dolarów" - dodał Trump.
Jak przypomina agencja Reutera, administracja Trumpa i wielu jej zwolenników było wściekłych z powodu komentarzy Kimmela z zeszłego tygodnia. W związku z tym przewodniczący Federalnej Komisji Łączności (FCC) Brendan Carr zasugerował, że licencja nadawcza ABC jest zagrożona.
Kimmel o wolności prasy. "To szaleństwo"
Decyzja Disneya o skróceniu wygnania Kimmela była głośnym aktem sprzeciwu wobec narastających represji Trumpa skierowanych w jego rzekomych krytyków medialnych, za pomocą procesów sądowych i gróźb regulacyjnych ze strony FCC.
Chociaż Disney przywrócił Kimmela do programu w niecały tydzień, dwie największe grupy stacji telewizyjnych lokalnych filii ABC, Nexstar Media Group i Sinclair, wciąż bojkotują jego program. - To niezgodne z prawem. To nieamerykańskie. To antyamerykańskie - ocenił komik.
Kimmel powiedział, że Trumpowi chodzi nie tylko o komików, których nie lubi, ale także o dziennikarzy: - On ich pozywa, zastrasza.
- Wiem, że to nie jest tak interesujące, jak kneblowanie komika, ale wolność prasy jest niezwykle ważna i to szaleństwo, że nie zwracamy na nią większej uwagi - powiedział Kimmel.
Zaznaczył również, że jest "głęboko" poruszony przebaczeniem, jakiego udzieliła wdowa po Kirku, Erika Kirk, oskarżonemu o zabójstwo jej męża.
Autorka/Autor: kgr/lulu
Źródło: Reuters, PAP
Źródło zdjęcia głównego: ABC/JIMMY KIMMEL LIVE