List Kima do Putina. Dyktator pisze o "zwycięstwie w wojnie XXI wieku"

Kim Dzong Un przesłał życzenia noworoczne prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi - poinformowała we wtorek północnokoreańska państwowa agencja prasowa KCNA. Kim życzył w nich rosyjskiemu przywódcy między innymi, aby 2025 rok stał się "rokiem zwycięstwa w wojnie XXI wieku".

Zacieśnianie więzi Rosji z Koreą Północną

Reżim w Pjongjangu wspiera Rosję w jej agresji zbrojnej przeciwko Ukrainie . Żołnierze północnokoreańscy walczą obecnie w obwodzie kurskim z siłami ukraińskimi, a wywiad wojskowy nie wyklucza, że wkrótce zostaną "rzuceni" także na inne odcinki frontu. W październiku tego roku służby wywiadowcze Korei Południowej ujawniły, że reżim Kim Dzong Una ma wysłać na wojnę co najmniej 12 tysięcy żołnierzy.

Również w październiku Duma Państwowa, niższa izba rosyjskiego parlamentu, ratyfikowała traktat "o partnerstwie strategicznym między Rosją a Koreą Północną", w którym obydwa kraje "zobowiązują się do wzajemnej pomocy wojskowej w przypadku ataku". Na początku listopada tego roku południowokoreański dziennik "The Korean Herald" informował z kolei, że Rosja w zamian za żołnierzy i sprzęt wojskowy ofiaruje reżimowi w Pjongjangu ryż i dostęp do technologii kosmicznych.