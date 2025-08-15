Kim Dzong Un przyjął gościa z Rosji

Przewodniczący Dumy Państwowej Rosji Wiaczesław Wołodin, bliski współpracownik Władimira Putina, spotkał się w czwartek w Pjongjangu z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem i podziękował mu za wspieranie działań wojennych Rosji przeciwko Ukrainie - podała agencja Reutera.
Wołodin przekazał Kimowi pozdrowienia od Putina - poinformowały służby prasowe Dumy.
We wtorek z Kimem rozmawiał telefonicznie sam Putin i poinformował go o planowanym spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Anchorage na Alasce.
Putin dziękuje za pomoc w "wyzwoleniu" obwodu kurskiego
Jak przekazała północnokoreańska agencja KCNA, Kim i Putin rozmawiali m.in. o zacieśnieniu współpracy militarnej między dwoma krajami w ramach podpisanej w czerwcu ubiegłego roku umowy o partnerstwie strategicznym.
Rosyjski przywódca podziękował za pomoc Korei Północnej w - jak to określił - "wyzwoleniu" graniczącego z Ukrainą obwodu kurskiego, do którego wojska ukraińskie wkroczyły na początku sierpnia 2024 roku.
Korea Północna wysłała ponad 10 tysięcy żołnierzy, aby wesprzeć armię rosyjską w wojnie przeciwko Ukrainie. Według brytyjskiego ministerstwa obrony podczas walk w obwodzie kurskim siły północnokoreańskie straciły ponad 6 tys. żołnierzy. Jak twierdzi wywiad Korei Południowej, władze w Pjongjangu planują przerzucenie do Rosji kolejnych jednostek wojskowych.
Autorka/Autor: asty
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: RUSSIAN STATE DUMA PRESS SERVICE/PAP/EPA