Policja odnajduje w lesie kolejne ciała zagłodzonych członków sekty. Część zmarłych to dzieci

Liczba ciał wykopanych przez policję w lesie położonym w pobliżu nadmorskiego miasta Malindi w Kenii wzrosła do 47. Zwłoki należą do wyznawców Międzynarodowego Kościoła Dobrej Nowiny, którzy zagłodzili się na śmierć. Przywódca duchowy grupy, pastor Paul Mackenzie, został już aresztowany.

- Dziś dokonaliśmy ekshumacji kolejnych 26 zwłok, co oznacza, że łączna liczba odnalezionych ciał wynosi 47 - przekazał cytowany przez Polską Agencję Prasową Charles Kamau, detektyw prowadzący sprawę. Odnalezione w płytkich, leśnych grobach szczątki należą do wyznawców Międzynarodowego Kościoła Dobrej Nowiny. Część z nich to dzieci - podaje BBC.