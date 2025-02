Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer wykonał test na obecność wirusa HIV. Poddał się badaniu, by walczyć z negatywną percepcją chorych i zachęcić innych do sprawdzenia swojego stanu zdrowia. Na Wyspach Brytyjskich odsetek nieświadomych zakażenia przekracza cztery procent. W Polsce sięga on nawet jednej trzeciej.

Keir Starmer poddał się w piątek badaniu na obecność wirusa HIV. Test wykonał z okazji obchodzonego na wyspach Tygodnia Testowania na HIV. Zrobił to w swoim biurze przy Downing Street 10, gdzie przebieg całej procedury śledziły media. - To naprawdę bardzo ważne, by się badać. Jestem zadowolony, że mogę to zrobić - podkreślił w rozmowie z dziennikarzami premier.

Podczas badania Starmerowi towarzyszyli Beverley Knight, piosenkarka R&B i propagatorka zwiększania świadomości na temat HIV, oraz Richard Angell, dyrektor zarządzający The Terrence Higgins Trust, organizacji charytatywnej wspierającej zakażonych wirusem. Jak zauważył Angell, dotąd żaden inny przywódca państwa z grupy G7, Unii Europejskiej czy NATO nie zdecydował się na publiczne badanie pod kątem HIV. Starmer nie krył zdziwienia tym faktem i zachęcił innych polityków, by poszli w jego ślady.

Keir Starmer zachęca do badań na obecność HIV

Premier podkreślił też, jak ważna jest wczesna diagnoza dla odpowiedniej walki z wirusem i ocenił, że cała procedura wykonania testu na HIV jest "bardzo prosta i bardzo szybka". - To naprawdę ważne, łatwe oraz wygodne i o wiele lepiej jest wiedzieć - dodał. Richard Angell określił piątkowe wystąpienie premiera mianem "ważnego symbolu dla osób żyjących z HIV". Dyrektor The Terrence Higgins Trust docenił też wpływ gestu Starmera na "walkę ze stygmatyzacją" wirusa i zwiększenie świadomości na temat dostępności testów, które "są bezpłatne, anonimowe i łatwo dostępne".

ZOBACZ TEŻ: Sprawdzono skuteczność leków chroniących przed HIV

Keir Starmer podczas wykonywania testu na obecność HIV Getty Images

- Ludzie z HIV mogą teraz łatwo dowiedzieć się o zakażeniu, uzyskać dostęp do skutecznego leczenia i żyć długim, zdrowym życiem - dodała, "cytowana przez The Guardian", Beverley Knight. Zgodnie z przytoczonymi przez dziennik statystykami liczba chorych na HIV w Wielkiej Brytanii wynosi około 107 tysięcy, spośród których około 4,7 tysiąca jest tego nieświadomych.

Liczba zakażeń w Polsce

W Polsce szacuje się, że nawet co trzeci zakażony wirusem HIV o tym nie wie, bo nigdy nie wykonał testu, a ponad połowa pacjentów z zakażeniem trafia do opieki medycznej, kiedy pojawiają się już wywołane przez wirus choroby. W ubiegłym roku liczba nowo wykrytych zakażeń HIV w kraju sięgnęła dwóch tysięcy. W 2023 roku osiągnęła ona rekordowy poziom 2879 przypadków. Aktualnie darmowe i anonimowe testy na obecność wirusa można wykonać w dwudziestu kilku punktach konsultacyjno-diagnostycznych w kraju. Ich listę można znaleźć tutaj. Do badania nie jest potrzebne skierowanie.

Czym jest HIV i jak można się nim zarazić?

HIV to ludzki wirus upośledzenia odporności (ang. human immunodeficiency virus). Zakażenie może przez wiele lat przebiegać bezobjawowo, co bardzo utrudnia diagnozę. Przez nawet 8-10 lat może nie dawać żadnych symptomów, jednak w tym czasie wirus cały czas namnaża się i niszczy odporność zakażonej osoby. Może wywołać zespół nabytego upośledzenia odporności - AIDS.

- Problem HIV/AIDS dotyczy każdej dorosłej osoby, która podejmuje ryzykowne kontakty seksualne bez zabezpieczenia. Szczególnie narażeni na ryzyko zakażenia są mężczyźni mający seks z mężczyznami, chociaż coraz więcej zakażeń wykrywa się u osób heteroseksualnych. Kontakty seksualne to obecnie główna droga zakażenia, często pod wpływem substancji psychoaktywnych i alkoholu - wyjaśniła w jednej z archiwalnych wypowiedzi dla TVN24 Anna Marzec-Bogusławska, dyrektorka Krajowego Centrum ds. AIDS.

Co to jest HIV/AIDS? Anna Zajkowska , Adam Ziemienowicz/PAP

Autorka/Autor:jdw

Źródło: The Guardian, Sky News, tvn24.pl