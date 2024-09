"Każdy w białym fartuchu powinien być nietykalny". Ukraina mierzy się z kolejnym problemem

Na początku inwazji szacowaliśmy, że 10 milionów ludzi cierpi na choroby psychiczne, ale w miarę trwania wojny skala problemu staje się coraz większa - ocenili przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na konferencji w Kijowie, przyznając, że ochrona zdrowia, w tym psychicznego, w kraju mierzy się z kryzysem. Lekarze relacjonowali, że dzieci pytane w ankiecie, czego chciałyby najbardziej, odpowiadają głównie, że "tylko jednej rzeczy: pokoju, żeby nie było wojny".

- Na początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę szacowaliśmy, że 10 milionów ludzi cierpi w kraju na choroby psychiczne i potrzebuje wsparcia, ale w miarę trwania wojny skala problemu staje się coraz większa - powiedział dr Jarno Habicht, który jest szefem biura WHO w Ukrainie .

Według doktora Hansa Klugego, dyrektora WHO na Europę, pomimo wojny w Ukrainie trwają reformy systemu opieki zdrowotnej. - Reformy zdrowotne wpisują się w priorytetowy cel Ukrainy, jakim jest przystąpienie do Unii Europejskiej - zaznaczył Kluge.

NATIONAL POLICE OF UKRAINE/PAP/EPA

Trzech członków misji Czerwonego Krzyża zginęło w rosyjskim ataku NATIONAL POLICE OF UKRAINE/PAP/EPA

Ochrona zdrowia w Ukrainie

- Są więc oczywiście obszary, gdzie dostęp do opieki jest skomplikowany. Ukraińcy codziennie żyją bez prądu przez około sześć godzin na dobę, a ataki na infrastrukturę energetyczną powodują ryzyko, że nie wszystkie usługi będą zawsze dostępne. Ważne jest, aby zapewnić autonomiczne dostawy energii elektrycznej, wody i ogrzewania ze względu na zbliżającą się zimę - stwierdził dr Habicht.

- Każda wojna zakłóca funkcjonowanie usług medycznych, mamy zmiany demograficzne, więcej osób starszych. Widzimy więc, że wskaźniki gruźlicy idą w górę, rosnące wskaźniki HIV/AIDS. Widzimy potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego. Na początku inwazji na pełną skalę szacowaliśmy, że 10 milionów ludzi cierpi na choroby psychiczne (...), ale w miarę trwania wojny ten trend może być znacznie mocniejszy (...) - zaznaczył przedstawiciel WHO.

Na pytanie, jak wygląda sytuacja z polio w Ukrainie, dr Habicht odpowiedział, że w 2021 roku w Ukrainie była epidemia tej choroby, ale do końca 2023 roku została zwalczona.

- Jest to niezwykłe osiągnięcie, ponieważ w tym czasie, gdy wojna szalała w całym kraju, władze odpowiedzialne za zdrowie publiczne wraz z partnerami, takimi jak WHO, UNICEF i innymi, miały swoje zespoły w terenie, aby zapewnić, że nadzór jest na miejscu, zespoły szczepienne pracują i naprawdę możemy zamknąć tę epidemię - oświadczył.

"Najważniejszym lekarstwem jest pokój"

- Teraz rozpoczyna się rok szkolny i większość szkół przeszła na naukę offline tam, gdzie są dostępne schrony. Oznacza to również, że ponieważ prowadzimy szkolne kampanie szczepień i nadrabiania zaległości w tym zakresie, należy wykonać pracę, aby upewnić się, że wszystkie dzieci są zaszczepione. Oczywiście musimy doprowadzić do tego, żeby wskaźniki szczepień rosły. W ramach agendy bezpieczeństwa zdrowotnego szczepienia są jednym z bardzo ważnych elementów, nad którymi obecnie pracuje WHO wraz z władzami Ukrainy, w szczególności organami zdrowia publicznego - podkreślił dr Habicht.