"Wina spoczywa na przedstawicielach Rosji". Prezydent Azerbejdżanu żąda "ludzkiego podejścia"

- To oczywiste, że samolot został uszkodzony przez ogień otwarty z lądu. Jest to jasne jak słońce, że środki walki radioelektronicznej sprawiły, że kierowanie samolotem było niemożliwe. Ale dlaczego samolot skierowano do Aktau? Na razie nie mamy na ten temat informacji - powiedział Ilham Alijew , cytowany przez rosyjski niezależny serwis Meduza.

Katastrofa samolotu w Kazachstanie

Maszyna leciała z Baku do Groznego. Kiedy zbliżała się do celu, trwał atak ukraińskich dronów na Grozny. Kapitan skierował samolot do Aktau na wschodnim wybrzeżu Morza Kaspijskiego. Podczas podchodzenia do lądowania maszyna rozpadła się i stanęła w płomieniach.