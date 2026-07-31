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Świat

Katastrofa myśliwca F-35 w San Diego

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Katastrofa myśliwca F-35 na terenie bazy lotniczej w San Diego w Kalifornii
Katastrofa myśliwca F-35 na terenie bazy lotniczej w San Diego w Kalifornii
Źródło wideo: ABC AFFILIATE KGTV / Reuters
Źródło zdj. gł.: ABC AFFILIATE KGTV / Reuters
Myśliwiec F-35 należący do Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych rozbił się na terenie bazy lotniczej w San Diego w Kalifornii - podały amerykańskie media. Pilot zdążył się katapultować. Nie ma doniesień o poszkodowanych.

Do katastrofy amerykańskiego myśliwca F-35 doszło w piątek na terenie bazy lotniczej w San Diego w stanie Kalifornia. Przedstawiciele piechoty morskiej przekazali, że doszło do "incydentu lotniczego" z udziałem maszyny - podała stacja Fox 5. Według miejscowej redakcji ABC 10 News pilot katapultował się i został odnaleziony. Na miejsce katastrofy F-35 skierowano służby ratunkowe. Dotychczas nie ma informacji o tym, co było przyczyną, ani o ewentualnych poszkodowanych. Pentagon poinformował KGTV, że katastrofie uległ myśliwiec F-35B Lightning II.

Po katastrofie F-35 pożar i dym widziany odległości wielu kilometrów

Według lokalnych mediów w pobliżu miejsca wypadku wybuchł niewielki pożar. CNN podała, że dym z miejsca katastrofy był widoczny z odległości wielu kilometrów. Stacja relacjonowała też - powołując się na nagranie z helikoptera - że myśliwiec rozbił się tuż przed pasem startowym bazy. Strażacy spryskali wrak pianą gaśniczą oraz ugasili płonącą trawę.

Stacja CNN przypomniała, że F-35B może lądować jak konwencjonalny samolot lub pionowo - podobnie jak helikopter.

Katastrofa myśliwca F-35 na terenie bazy lotniczej w San Diego w Kalifornii
Katastrofa myśliwca F-35 na terenie bazy lotniczej w San Diego w Kalifornii
Źródło zdjęcia: ABC AFFILIATE KGTV / Reuters
Źródło: PAP, CNN
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Tagi:
USALotnictwo
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
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