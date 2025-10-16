Logo strona główna
Świat

Pies pogryzł baterię, zapalił się dywan

Ugryziona przez psa bateria litowo-jonowa zaczęła się palić
W Karolinie Północnej w USA pies pogryzł baterię litowo-jonową. Doszło do małego pożaru
Źródło: CNN/TVN24
Pies o imieniu Colton w Karolinie Północnej w USA pogryzł baterię litowo-jonową, co doprowadziło do małego pożaru. - Można zobaczyć, że sam się tym zaskoczył - mówił jego właściciel i strażak David Sasser, który udostępnił nagranie z incydentu. Tłumaczył również, jak prawidłowo używać tego typu baterii.

Na początku tego tygodnia straż pożarna Chapel Hill w Karolinie Północnej opublikowała na Facebooku nagranie ze zdarzenia, które uchwyciła domowa kamera. Jak zaznaczono, zrobiono to ku przestrodze.

Widać na nim, jak pies o imieniu Colton chwyta w pysk urządzenie zasilane baterią litowo-jonową. Gdy przegryzł się przez zabezpieczenie, pogryzł samą baterię, która zaczęła dymić. Przestraszone zwierzę odsunęło się od urządzenia, a to zaczęło się palić.

Urządzenie zasilane baterią litowo-jonową, które pogryzł pies zaczęło dymić
Urządzenie zasilane baterią litowo-jonową, które pogryzł pies zaczęło dymić
Źródło: CNN

"Sam się tym zaskoczył"

Właściciel psa, strażak z jednostki w Chapel Hill David Sasser opowiadał o incydencie w rozmowie z telewizją WRAL. - Pogryzł baterię i można zobaczyć, że sam się tym zaskoczył, a potem jakby pomyślał: "Oho, co ja narobiłem?" - powiedział.

- Ogień w zasadzie sam wygasł na tym dywanie, ale dobrze, że szybko pojawiłem się na miejscu - wspominał.

Ugryziona przez psa bateria litowo-jonowa zaczęła się palić
Ugryziona przez psa bateria litowo-jonowa zaczęła się palić
Źródło: CNN

Sasser przypomniał też o zasadach bezpieczeństwa w związku z użytkowaniem baterii litowo-jonowych. - Kiedy skończysz je ładować, naprawdę musisz uważać i odłączyć ładowarkę. Przechowuj baterie w miejscu, gdzie nie mogą się uszkodzić, pęknąć czy - jak w tym przypadku - zostać pogryzione przez psa. A kiedy ich już nie używasz, wyrzuć je do specjalnych pojemników recyklingowych - wyjaśniał.

Na szczęście po tym wypadku pies Colton jest cały i zdrowy.

Pies Colton
Pies Colton
Źródło: CNN

CNN zwraca uwagę, że incydent miał miejsce w czerwcu ubiegłego roku, jednak jego nagranie zostało udostępnione w mediach społecznościowych dopiero w tym tygodniu.

Autorka/Autor: kgr/ads

Źródło: CNN, WRAL, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: CNN

USA pies pożar zwierzęta bezpieczeństwo
