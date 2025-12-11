Spotkanie "potwierdziło współpracę Polski i Łotwy". "Reprezentują te same wartości"

Karol Nawrocki i Edgars Rinkeviczs podczas konferencji prasowej

Prezydenci Polski i Łotwy, Karol Nawrocki i Edgars Rinkeviczs, rozmawiali w czwartek w Rydze o bezpieczeństwie, sytuacji w Ukrainie, współpracy infrastrukturalnej oraz kwestiach dotyczących Polaków na Łotwie.

Na konferencji prasowej obu przywódców polski prezydent, przebywający na Łotwie z wizytą roboczą, podkreślił, że relacje polsko-łotewskie są silne dzięki wspólnym wartościom, celom i szacunkowi dla wspólnoty euroatlantyckiej. - Polska i Łotwa są po prostu we wszystkich tych tematach (...) razem i reprezentują te same wartości - ocenił.

Warm welcome, dear President @NawrockiKn to Riga. Latvia and Poland are great friends and allies. Regional security, energy, economy, transatlantic relations and support for Ukraine on the agenda 🇱🇻 🤝 🇵🇱 pic.twitter.com/o7HISM1ILh — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) December 11, 2025 Rozwiń

Jak przekazał, głównymi tematami jego rozmowy z Rinkeviczsem były bezpieczeństwo i kwestie infrastrukturalne. Zauważył przy tym, że najwięcej czasu poświęcili sprawom bezpieczeństwa, co pokazuje, "jak wielką odpowiedzialność państwa Europy Środkowej, Europy Wschodniej, państwa bałtyckie i Polska biorą za bezpieczeństwo całej Europy". Podkreślił, że niezbędne są inwestycje w tej dziedzinie.

Ocenił, że spotkanie z Rinkeviczsem "potwierdziło współpracę Polski i Łotwy w wielu zakresach i wielu formatach".

Nawrocki o tym, co "gwarantuje bezpieczeństwo w regionie"

Nawrocki zaznaczył, że wraz z Rinkeviczsem nie mieli wątpliwości, iż obecność sił amerykańskich, silny sojusz NATO oraz budowa relacji i współpracy UE z USA są "tym, co gwarantuje bezpieczeństwo w regionie".

Poinformował, że zaprosił prezydenta Łotwy na specjalne spotkanie w przyszłym roku poświęcone bezpieczeństwu Morza Bałtyckiego, a Rinkeviczs potwierdził swój udział w tym wydarzeniu.

Nawrocki zaznaczył, że ze swoim łotewskim odpowiednikiem rozmawiał także o energetyce, współpracy gospodarczej, presji hybrydowej ze strony Białorusi, ale też o kwestiach związanych z Polakami na Łotwie. Podziękował mu za jasną deklarację wsparcia w tej sprawie. - Dotykaliśmy sprawy rozgłośni (audycji radiowej - red.) "Nasz Głos", dyskutowaliśmy o nauce języka polskiego w szkołach na Łotwie - powiedział Nawrocki.

Pokój i przyszłość Ukrainy są "tylko w naszych rękach"

Prezydent Łotwy podkreślił, że poza bezpieczeństwem rozmowy dotyczyły też gospodarki, w tym w ramach Inicjatywy Trójmorza, i energetyki. Wyraził przekonanie, że Polska, która została zaproszona do udziału w przyszłorocznym szczycie G20, będzie reprezentowała na nim interesy całego regionu.

Podkreślił dobrą współpracę Polski i Łotwy oraz pozostałych państw bałtyckich we wzmacnianiu bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Zauważył, że obydwa kraje są wśród liderów w Europie w kwestii wydatków na obronność w relacji do PKB.

Wśród tematów rozmów znalazło się też bezpieczeństwo granic wobec ataków hybrydowych Białorusi oraz przyszłość Ukrainy w kontekście trwających negocjacji na temat planu pokojowego - przekazał Rinkeviczs. Ocenił, że pokój i przyszłość Ukrainy są "tylko w naszych rękach", bo Rosja nie jest chętna ani gotowa do uregulowania tej kwestii.

Jak dodał, część rozmowy z Nawrockim poświęcona wsparciu Polaków na Łotwie dotyczyła szczególnie polskiej edukacji i programów kulturalnych.

"Polska to sojusznik, na którego zawsze można liczyć"

Nawrocki w czasie wizyty na Łotwie odwiedził również bazę wojskową Adazi, gdzie wizytował stacjonujący tam Polski Kontyngent Wojskowy.

Czołem, żołnierze! Prezydent RP @NawrockiKn w w bazie wojskowej w Ādaži. pic.twitter.com/PJz1qWSTIb — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) December 11, 2025 Rozwiń

