Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Spotkanie "potwierdziło współpracę Polski i Łotwy". "Reprezentują te same wartości"

Karol Nawrocki w Rydze
Karol Nawrocki i Edgars Rinkeviczs podczas konferencji prasowej
Polska i Łotwa są we wszystkich tematach razem i reprezentują te same wartości - powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Rydze. Przekazał, głównymi tematami rozmowy z jego łotewskim odpowiednikiem były bezpieczeństwo i kwestie infrastrukturalne. Edgars Rinkeviczs ocenił zaś, że pokój i przyszłość Ukrainy są "tylko w naszych rękach", bo Rosja nie jest chętna ani gotowa do uregulowania tej kwestii.

Prezydenci Polski i Łotwy, Karol Nawrocki i Edgars Rinkeviczs, rozmawiali w czwartek w Rydze o bezpieczeństwie, sytuacji w Ukrainie, współpracy infrastrukturalnej oraz kwestiach dotyczących Polaków na Łotwie.

Na konferencji prasowej obu przywódców polski prezydent, przebywający na Łotwie z wizytą roboczą, podkreślił, że relacje polsko-łotewskie są silne dzięki wspólnym wartościom, celom i szacunkowi dla wspólnoty euroatlantyckiej. - Polska i Łotwa są po prostu we wszystkich tych tematach (...) razem i reprezentują te same wartości - ocenił.

Jak przekazał, głównymi tematami jego rozmowy z Rinkeviczsem były bezpieczeństwo i kwestie infrastrukturalne. Zauważył przy tym, że najwięcej czasu poświęcili sprawom bezpieczeństwa, co pokazuje, "jak wielką odpowiedzialność państwa Europy Środkowej, Europy Wschodniej, państwa bałtyckie i Polska biorą za bezpieczeństwo całej Europy". Podkreślił, że niezbędne są inwestycje w tej dziedzinie.

Ocenił, że spotkanie z Rinkeviczsem "potwierdziło współpracę Polski i Łotwy w wielu zakresach i wielu formatach".

Nawrocki o tym, co "gwarantuje bezpieczeństwo w regionie"

Nawrocki zaznaczył, że wraz z Rinkeviczsem nie mieli wątpliwości, iż obecność sił amerykańskich, silny sojusz NATO oraz budowa relacji i współpracy UE z USA są "tym, co gwarantuje bezpieczeństwo w regionie".

Poinformował, że zaprosił prezydenta Łotwy na specjalne spotkanie w przyszłym roku poświęcone bezpieczeństwu Morza Bałtyckiego, a Rinkeviczs potwierdził swój udział w tym wydarzeniu.

Nawrocki zaznaczył, że ze swoim łotewskim odpowiednikiem rozmawiał także o energetyce, współpracy gospodarczej, presji hybrydowej ze strony Białorusi, ale też o kwestiach związanych z Polakami na Łotwie. Podziękował mu za jasną deklarację wsparcia w tej sprawie. - Dotykaliśmy sprawy rozgłośni (audycji radiowej - red.) "Nasz Głos", dyskutowaliśmy o nauce języka polskiego w szkołach na Łotwie - powiedział Nawrocki.

Prezydent Karol Nawrocki w Rydze
Prezydent Karol Nawrocki w Rydze
Źródło: Paweł Supernak/PAP

Pokój i przyszłość Ukrainy są "tylko w naszych rękach"

Prezydent Łotwy podkreślił, że poza bezpieczeństwem rozmowy dotyczyły też gospodarki, w tym w ramach Inicjatywy Trójmorza, i energetyki. Wyraził przekonanie, że Polska, która została zaproszona do udziału w przyszłorocznym szczycie G20, będzie reprezentowała na nim interesy całego regionu.

Podkreślił dobrą współpracę Polski i Łotwy oraz pozostałych państw bałtyckich we wzmacnianiu bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Zauważył, że obydwa kraje są wśród liderów w Europie w kwestii wydatków na obronność w relacji do PKB.

Wśród tematów rozmów znalazło się też bezpieczeństwo granic wobec ataków hybrydowych Białorusi oraz przyszłość Ukrainy w kontekście trwających negocjacji na temat planu pokojowego - przekazał Rinkeviczs. Ocenił, że pokój i przyszłość Ukrainy są "tylko w naszych rękach", bo Rosja nie jest chętna ani gotowa do uregulowania tej kwestii.

Jak dodał, część rozmowy z Nawrockim poświęcona wsparciu Polaków na Łotwie dotyczyła szczególnie polskiej edukacji i programów kulturalnych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Prezydent o MiG-ach: nie dostałem oficjalnej informacji. Szef MON: ten temat był poruszany

Prezydent o MiG-ach: nie dostałem oficjalnej informacji. Szef MON: ten temat był poruszany

Polska
Kosiniak-Kamysz stanowczo odpowiada na słowa Przydacza: nieprawda

Kosiniak-Kamysz stanowczo odpowiada na słowa Przydacza: nieprawda

Polska

"Polska to sojusznik, na którego zawsze można liczyć"

Nawrocki w czasie wizyty na Łotwie odwiedził również bazę wojskową Adazi, gdzie wizytował stacjonujący tam Polski Kontyngent Wojskowy. 

Klatka kluczowa-90437
baza

Polscy żołnierze poza granicami

OGLĄDAJ: Czego dowiedziała się Rosja podczas nalotu dronów na Polskę i kto wygrał tę noc?
Rosyjskie drony

Czego dowiedziała się Rosja podczas nalotu dronów na Polskę i kto wygrał tę noc?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Mówił tam o głębokiej wdzięczności dla polskich żołnierzy za to, że dzięki nim nasz kraj "jest silny i liczy się też na arenie międzynarodowej"., Przekonywał, że "Polska to sojusznik, który jest gotowy brać odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo". - Jesteśmy też gotowi do brania odpowiedzialności za cały region wschodniej flanki NATO i do tego, aby ze swoich zobowiązań się wywiązywać – kontynuował. Prezydent przekazał żołnierzom podziękowania i gratulacje od łotewskich władz, a także złożył im życzenia świąteczne., Polski Kontyngent Wojskowy na Łotwie (pododdział pancerny) to część rozlokowanej na mocy decyzji szczytu NATO w Warszawie wielonarodowej grupy bojowej NATO pod dowództwem Kanady w ramach Wzmocnionej Wysuniętej Obecności (Enhanced Forward Presence). Obecna XVIII zmiana PKW Łotwa rozpoczęła się w listopadzie. Trzon polskiego kontyngentu stanowią żołnierze 10. Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa., Oprócz Kanadyjczyków i Polaków w jej skład wchodzą żołnierze m.in. żołnierze z Włoch, Albanii, Słowenii, Hiszpanii, Danii, od początku tego roku również Szwecji., aaw/akr

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/TOMS KALNINS

Udostępnij:
TAGI:
ŁotwaMorze BałtyckieKarol NawrockiEdgars RinkevicsNATOUnia Europejska
Czytaj także:
Akcja straży pożarnej w siedleckiej podstawówce
Zawroty głowy i omdlenia. Ewakuowali szkołę. Jedna osoba w szpitalu
WARSZAWA
Wołodymyr Zełenski i Ołena Zełenska podczas wizyty w Dublinie 1.12.2025 r.
Niewidoczny dla innych jednostek. Zauważyli go przed lądowaniem Zełenskiego
Świat
Szlachetna Paczka
Brakuje darczyńców dla kilkuset rodzin. Ostatni moment na dołączenie do akcji
Polska
imageTitle
Bez operacji się nie obejdzie. Fatalne wieści po upadku mistrzyni olimpijskiej
EUROSPORT
Awaria ciepłownicza (zdj. ilustracyjne)
Dwie awarie ciepłownicze. Zamykają fragment alei Niepodległości
WARSZAWA
imageTitle
Legia walczy o przełamanie w Lidze Konferencji
RELACJA
EN_01668788_0949
Magazyn "Time" ogłosił Człowieka Roku
Świat
Będzie konkurs na "szpiegowo"
"Ponury symbol sowieckiej dominacji". Konkurs na "szpiegowo"
WARSZAWA
2025-12-11T104332Z_1_LWD906911122025RP1_RTRWNEV_C_9069-SOUTHKOREA-ACCIDENT-0001
Tragedia na kilka miesięcy przed ukończeniem budowy
Świat
usa straż pożarna fire department truck shutterstock_1767049331
Aresztowany pod zarzutem zabójstwa, włamania i podpalenia. Wcześniej uznano go za bohatera
Świat
Woda w zlewisku Badwater w Dolinie Śmierci
Prehistoryczne jezioro pojawiło się na pustyni
METEO
Wołodymyr Zełenski
20 punktów Ukraińców trafiło do Amerykanów. Zełenski o szczegółach
Świat
Zapadł wyrok w sprawie śmierci czteroletniego Leona
4-latek wpadł do wrzątku. Nie wezwali pogotowia, zwłoki zakopali. Wyrok
WARSZAWA
imageTitle
Rosjanie walczą o igrzyska, złożyli odwołanie. "Opinia CAS może zaskoczyć"
EUROSPORT
Moskwa (zdjęcie ilustracyjne)
Najgorszy wynik od czasu pandemii
BIZNES
27 min
pc
"Chcemy stworzyć Słońce na Ziemi"
Kijek w kosmosie
Polskie dzieci mają popsute zęby
Nie oblizuj smoczka, bo "w pakiecie" przekażesz dziecku groźną chorobę
Zdrowie
Maria Corina Machado podczas konferencji w Oslo
Wielka ucieczka z kraju ze "wsparciem rządu USA"
Świat
imageTitle
Kapitalny start młodego Polaka w wyjątkowym turnieju
EUROSPORT
Myśliwce MIG-29
Awantura o samoloty, Sikorski i Siemoniak odpowiadają Przydaczowi. "Kompromitujące"
Polska
Pożar budynku przedszkola
Podpalił willę, w której jest przedszkole
Szczecin
WORD Zielona Góra
Nie miała okularów, próbowała przekupić egzaminatora
Lubuskie
imageTitle
To dopiero pech. Kandydat na najbardziej kuriozalną kontuzję roku
EUROSPORT
probowka laboratorium shutterstock_2652221509
"Jeśli nam się uda, całkowicie przekształci to sposób prowadzenia badań nad lekami"
BIZNES
Dziennikarze zaatakowani na dworcu autobusowym
Ochroniarze zaatakowali dziennikarzy relacjonujących pożar
Świat
Lekarz rodzinny zleci więcej badań
Przyjmowała pacjentów mimo sądowego zakazu. 176 zarzutów
Katowice
imageTitle
LeBron wciąż to ma. 40-latek błysnął spektakularnymi akcjami
EUROSPORT
Dzieci w ciężkim stanie trafiły do szpitala w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Zasłabła po zatruciu czadem, uratowała ją 13-letnia córka
Opole
parking samochody
Blady strach padł na branżę, naciski rządów. Bruksela reaguje
BIZNES
MS Navigator of the Seas
Śmierć na wycieczkowcu. Wcześniej mężczyzna wypił 33 drinki
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica