Premier Kanady Justin Trudeau podczas konferencji prasowej zapowiedział, że w ciągu najbliższych trzech lat wielkość limitów imigracji do Kanady zostanie zmniejszona. Szef kanadyjskiego rządu wyjaśnił, że kraj musi mieć czas na dostosowanie się do dużego napływu osób z minionych lat.

Zdaniem Justina Trudeau Kanadyjczycy są dumni ze swojego systemu imigracyjnego, imigracja jest jednym ze źródeł siły Kanady, ale rząd musi zapewnić, by zaufanie do tego systemu nie zostało podważone. - Teraz jest czas na dostosowane systemu, by działał dla Kanadyjczyków - dodał.