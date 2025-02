"Wisieliśmy do góry nogami jak nietoperze", "niesamowite, że wciąż tu jesteśmy"

W poniedziałek na międzynarodowym lotnisku Pearson w Toronto doszło do wypadku podczas lądowania maszyny. Na zdjęciach z miejsca zdarzenia widać samolot leżący do góry podwoziem na płycie lotniska. Jak podały władze portu lotniczego, trwa dochodzenie w sprawie przyczyny wypadku, w którym zostało rannych łącznie 18 pasażerów.

"Leżeliśmy bokiem, a potem wisieliśmy do góry nogami jak nietoperze"

Pete Koukov, który był jednym z pasażerów, powiedział stacji CNN, że "nie wiedział, że coś jest nie tak", dopóki nie uderzyli w ziemię. Opisał to jako dość twarde lądowanie. - Uderzyliśmy w ziemię, leżeliśmy bokiem, a potem wisieliśmy do góry nogami jak nietoperze - powiedział.

Kolejny pasażer samolotu, John Nelson, przyznał w rozmowie z dziennikarzami, że "to niesamowite, że wciąż tu jesteśmy" po tym, jak samolot wywrócił się do góry nogami na pasie startowym. Jak dodał, nie wiedział, że z samolotem dzieje się coś złego, nazywając to typowym lotem z Minneapolis do Toronto, jednak zauważył, że zauważył porywisty wiatr i dużo śniegu na pasie startowym, gdy się zbliżali.