Zaognia się konflikt pomiędzy Kanadą i Indiami. Media o roli Sojusz Pięciorga Oczu

Na stronie agencji BLS International, która obsługuje przetwarzanie wniosków o wizy do Indii w Kanadzie, znalazła się w czwartek informacja, że "ze względu na przyczyny operacyjne z dniem 21 września obsługa wiz do Indii została zawieszona aż do nowych informacji".

80 tysięcy Kanadyjczyków odwiedziło Indie w 2021 r., podał publiczny nadawca CBC. Była to czwarta co do wielkości grupa turystów w Indiach. Jednocześnie w Kanadzie studiuje ok. 300 tys. osób z indyjskim paszportem. Jak kilka miesięcy temu przypominał Forbes, imigracja do Kanady z Indii zwiększyła się trzykrotnie w ciągu minionych dziesięciu lat. Według danych kanadyjskiego rządu w ub.r. do Kanady przyleciało ponad 118 tys. imigrantów z Indii, którzy uzyskali prawo stałego pobytu. Stanowili oni 27 proc. imigrantów do Kanady.