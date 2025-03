Trump obiecywał obniżenie cen jajek

Według wyliczeń amerykańskiego departamentu rolnictwa 30 mln kur niosek zostało poddanych eutanazji przez tę ptasią grypę. Duże amerykańskie farmy kurze liczą nawet do kilku milionów kur w jednym miejscu. W Kanadzie kurze farmy są mniejsze, liczą ok. 25 tysięcy kur niosek, a duże odległości powodują, że ptasia grypa nie przenosi się łatwo.

Kanada jest największym eksporterem jajek do USA. Telewizja Global News informowała, że według amerykańskiego departamentu rolnictwa import jajek, nie tylko kurzych, z Kanady do USA miał wartość 54,2 mln dolarów amerykańskich i stanowił ok. 42 proc. całości importu jajek do USA. Jednak, wyjaśniała Global News, w 2024 i 2023 r. kanadyjscy farmerzy nie eksportowali do USA jajek kurzych do sprzedaży w sklepach.