Podlatują nawet na kilka metrów, łapią kontakt wzrokowy. Kanada: Chińczycy narażają naszych pilotów

Kanadyjskie samoloty wojskowe CP-140 biorą udział w zainicjowanej przez ONZ akcji NEON, która ma na celu śledzenie "podejrzanych morskich działań" mogących świadczyć o omijaniu sankcji ekonomicznych przez Koreę Północną. - Chodzi w szczególności o przekazywanie paliw i innych dóbr między statkami, na morzu - tłumaczył Dan Le Bouthillier, szef departamentu do spraw relacji z mediami kanadyjskiej armii.

W czasie tych lotów doszło do "powtarzających się interakcji" z chińskimi odrzutowcami. Chińscy piloci - jak podaje kanadyjskie wojsko - podlatują na bardzo niebezpieczną odległość. Źródła portalu Global News, który jako pierwszy poinformował o sprawie, donoszą, że Chińczycy zbliżają się nawet na 30 do 6 metrów do kanadyjskich samolotów. Odległość ta pozwala pilotom złapać kontakt wzrokowy.