"Miliony ludzi, którzy nigdy go nie spotkali, uważały go za bliskiego przyjaciela"

Amerykańscy i światowi przywódcy oddali w niedzielę hołd byłemu prezydentowi USA Jimmy'emu Carterowi, który zmarł w wieku 100 lat. "Zrobił wszystko, co w jego mocy, aby poprawić życie Amerykanów. Za to wszyscy jesteśmy mu wdzięczni" - napisał prezydent elekt USA Donald Trump. Hołd zmarłemu oddali także inni jego następcy, w tym urzędujący prezydent Joe Biden.

"Poświęcił życie służbie innym"

"Człowiek zasad, wiary i pokory"

Na platformie X napisał: "przez ponad sześć dekad Jill i ja mieliśmy zaszczyt nazywać Jimmy'ego Cartera bliskim przyjacielem. Ale co jest niezwykłego w osobie Jimmy'ego Cartera, to fakt, że miliony ludzi w Ameryce i na świecie, którzy nigdy go nie spotkali, również uważały go za bliskiego przyjaciela".